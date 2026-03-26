DAČIĆ SE OBRATIO IZ BOLNICE: Čujem zvuk pobede! Lider socijalista poslao moćnu poruku: Glasajte za listu 'Aleksandar Vučić - Srbija naša porodica'!

Predsednik Socijalističke partije Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se javnosti uoči lokalnih izbora koji se u nedelju, 29. marata, održavaju u devet opština i gradu Boru.

On je uputio snažan poziv svim simpatizerima i članovima da podrže zajedničku listu pod brojem 1.

Dačić se učesnicima skupa u Beogradskoj areni obratio putem video linka direktno sa Odeljenja za kardiologiju Kliničkog centra, gde se trenutno nalazi na ispitivanjima.

"Podele su zarazna bolest koja razara porodice"

Lider socijalista je upozorio na opasnu retoriku opozicije koja pokušava da unese razdor u samo jezgro srpskog društva.

"Podele koje se lansiraju sa druge strane jesu jedna velika zarazna bolest koja utiče na tkivo Srbije. To su podele koje utiču čak i na odnose unutar porodice, gde pokušavaju da nas dele na stare i mlade. Želim da podsetim da mi imamo samo jednu zemlju i jednu porodicu", poručio je Dačić.

Poziv na jedinstvo i maksimalnu podršku

Uprkos zdravstvenom stanju, Dačić je naglasio da je podrška zajedničkoj listi apsolutna i da očekuje trijumf u svih deset lokalnih samouprava.

"Želim da dam maksimalnu podršku našoj zajedničkoj listi i očekujem pobedu. Pozivam sve članove i birače SPS-a, Jedinstvene Srbije i Zelenih Srbije da u svih 10 opština glasaju za našu listu 'Aleksandar Vučić - Srbija naša porodica'. Čujem zvuk pobede!", zagrmeo je Dačić iz bolničke postelje.

