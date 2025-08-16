'NEĆE SE TOLERISATI KRŠENJE ZAKONA, SVI ĆE BITI POHAPŠENI' Ministar Dačić: Povređen žandarm u Valjevu, do sada uhapšeno 18 ljudi

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se javnosti nakon divljanja blokadera.

Dačić je rekao da smo i večeras svedočili nasilju blokadera, te dodao da je najgore bilo u Valjevu.

- Kao i prethodnih dana i večeras je došlo do drastičnog narušavanja javnog reda i mira i brutalnog napada i na policijske snage gde su bile prisutne, ali i demoliranja i paljenja i objekata političkih stranaka, ali i državnih organa - naveo je Dačić i dodao:

Najviše je bilo u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu. U Valjevu su zapaljene prostorije SNS-a, srećom unutra nije bilo nikoga, možda bi bilo i životno ugroženih. Demolirani su i objekti gradske uprave i tužilaštva. Napadnute su i prostorije drugih političkih stranaka. Očigledno je da ne postoji politički život u Srbiji, da samo oni budu na političkoj sceni.

Kako je dodao, narušen je javni mir i napadnute su prostorije više stranaka.

- U Valjevu je večeras bilo oko 4.000 ljudi, skupili su se iz cele Srbije, skoro svi opozicioni predstavnici su bili tu - naveo je Dačić.

On je istakao da je policija intrvenisala i uspostavila javni red i mir.

- U Beogradu je bilo prisutno oko 1.300 ljudi, ali su bili jako agresivni - naglasio je Dačić.

Prema prvim informacijama, u Valjevu je povređen jedan žandarm, a do sada je uhapšeno 18 ljudi.

- Taj broj će sigurno biti veći - istakao je.

