DOMAĆIN SE KRISTIO I LEVOM I DESNOM: Vuk u štali satima ležao miran kao jagnje! ŠOK NA ŽABLJAKU (FOTO)

Izvor: RINA, Foto: RINA ||

Nisu verovali šta vide, ali su vrlo brzo shvatili da je slika zaista stvarna.

Neverovatan prizor zabeležen je na farmi krava na Žabljaku u mestu Tmajevci, kada su zaposleni jutros u ćošku štale primetili mladog vuka kako ušuškan u slami, mirno leži zajedno sa teladima.

- Mi pretpostavljamo da je on u štalu ušao kroz mali prozor koji ostavljamo otvoren kako bi kravama bilo prozračnije. Moje mišljenje je da je on kroz taj prozor skliznuo i kad je video da ne može da izađe nastavio da leži, mirno pored teladi, kaže za RINU Mirčeta Zeković zaposleni na farmi.

Foto: RINA

Dodaje da kada je vuk ugledao ljude, uplašio se i duže od pola sata nije se pomerao.

- Tek posle nekog vremena on se pridigao, prešao na drugu stranu i pobegao iz štale u prirodu. Ostale krave kad su ga osetile, jako su se uplašile, ali sve je brzo bilo pod kontrolom.

- Vuk je bio izuzetno uplašen, nikog nije napadao. Mi ga naravno nismo dirali, već smo ga pustili da se vrati u prirodu, kaže Mirčeta.

Pretpostavlja se da je u pitanju jako mlad vuk, od oko godinu dana.

Autor: D.Bošković

