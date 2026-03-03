DOMAĆIN SE KRISTIO I LEVOM I DESNOM: Vuk u štali satima ležao miran kao jagnje! ŠOK NA ŽABLJAKU (FOTO)

Nisu verovali šta vide, ali su vrlo brzo shvatili da je slika zaista stvarna.

Neverovatan prizor zabeležen je na farmi krava na Žabljaku u mestu Tmajevci, kada su zaposleni jutros u ćošku štale primetili mladog vuka kako ušuškan u slami, mirno leži zajedno sa teladima.

- Mi pretpostavljamo da je on u štalu ušao kroz mali prozor koji ostavljamo otvoren kako bi kravama bilo prozračnije. Moje mišljenje je da je on kroz taj prozor skliznuo i kad je video da ne može da izađe nastavio da leži, mirno pored teladi, kaže za RINU Mirčeta Zeković zaposleni na farmi.

Dodaje da kada je vuk ugledao ljude, uplašio se i duže od pola sata nije se pomerao.

- Tek posle nekog vremena on se pridigao, prešao na drugu stranu i pobegao iz štale u prirodu. Ostale krave kad su ga osetile, jako su se uplašile, ali sve je brzo bilo pod kontrolom.

- Vuk je bio izuzetno uplašen, nikog nije napadao. Mi ga naravno nismo dirali, već smo ga pustili da se vrati u prirodu, kaže Mirčeta.

Pretpostavlja se da je u pitanju jako mlad vuk, od oko godinu dana.

Autor: D.Bošković