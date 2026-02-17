SKANDAL NA ZADUŠNICE: Muškarac na groblju napravio totalni haos - vernici se KRSTILI I LEVOM I DESNOM (VIDEO)

Na jednom groblju u Srbiji tokom tradicionalnih Zadušnica, zabeležena je scena koja je šokirala mnoge posetioce i brzo se proširila društvenim mrežama. Dok su se vernici okupljali kako bi zapalili sveću i pomolili se za duše pokojnika, kamera je snimila potpuno neprimereno ponašanje jednog muškarca.

Na snimku se vidi kako se muškarac, očigledno u alkoholisanom stanju, valja po zemlji i izvodi nesvakidašnje poteze, ignorišući dostojanstvo mesta i običaje koji prate ovaj dan sećanja i molitve. Njegovo ponašanje izazvalo je šok i nevericu kod mnogih okupljenih, koji su ga u tišini posmatrali, dok su pojedini reagovali sa smehom, što je dodatno pojačalo kontroverzu.

Ovaj incident ponovo je pokrenuo diskusiju o neprimerenom ponašanju na groblju, posebno u vreme kada hiljade ljudi dolazi da odaju poštovanje svojim precima. Zadušnice u Srbiji predstavljaju važan kulturni i religijski običaj, dan kada se vernici sećaju svojih najbližih, pale sveće i mole se za spokoj duša. Svaka vrsta ponašanja koja remeti mir i dostojanstvo ovakvog trenutka smatra se neprihvatljivom.

Video snimak ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama, izazivajući lavinu komentara. Dok su neki korisnici izražavali ogorčenje zbog neprimerenog ponašanja muškarca na groblju, drugi su u šali komentarisali kako je scena “apsolutno neočekivana”. Stručnjaci i psiholozi često upozoravaju da alkohol i neprimereno ponašanje na javnim mestima mogu izazvati ne samo sramotu već i opasne situacije po druge posetioce.

Incident je još jednom podsetio na važnost poštovanja etike i običaja na groblju, naročito tokom Zadušnica, kada hiljade vernika širom Srbije dolaze da odaju počast svojim preminulim bližnjima. Stručnjaci apeluju na roditelje, mlade i sve građane da poštuju mesta za sećanje i molitvu, jer ovakvi događaji mogu narušiti svetost i mir zajedničkog okupljanja.

Autor: D.Bošković