Avion Er Srbije otišao po naše državljanje koji su evakuisani iz Izraela! Pilot uoči polaska poslao VAŽNU PORUKU (VIDEO)

Foto: Privatna arhiva

Pilot Er Srbije Damir Marišić obratio se građanima uoči polaska za Šarm el Šeik. Avion nacionalne kompanije otišao je po naše građane koji su prethodno stigli iz Tel Aviva.

- Upravo se spremamo za let ka Šarm el Šeiku koji je Vlada Srbije u saradnji sa nacionalnom avio kompanijom Er Srbijom organizovala za srpske državljane. Er Srbija je kao i svaki put tu za svoje državljane. Vidimo se po sletanju u Beogradu - poručio je pilot.

Video: Privatna arhiva

Povratak "embrajera" sa oko 120 putnika u Beograd, podsetimo, očekuje se 1.30 ujutru.

