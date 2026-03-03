VREMENSKI ROLERKOSTER: Proleće na +20 sledeće nedelje, a onda NAGLI PREOKRET – stižu kiša i sneg!

Srbija se trenutno nalazi pod uticajem snažne toplotne kupole, koja nam donosi prolećne temperature usred kalendarske zime. Ipak, meteorolozi upozoravaju da nas čeka pravi „rolerkoster“ – ujutru mraz, a popodne majice kratkih rukava!

Toplotna kupola ne popušta: Sledeće nedelje i do +20!

Prema rečima meteorologa Ivana Ristića, prolećno vreme se nastavlja, a sledeće nedelje živa u termometru mogla bi da dostigne i 20. podeljak. Međutim, pre toga nas u nedelju i ponedeljak očekuje pojačanje košave, koja će najaviti promenu ritma.

Upozorenje: Temperaturne oscilacije koje „lome“ organizam

Glavna karakteristika marta biće nezapamćeni skokovi temperature. Dok će nas ujutru buditi zimski mraz (od 0 do -4 stepena u kotlinama), popodne će biti osetno toplije.

Stiže kiša, na planinama sneg!

Sunce neće sijati svakog dana. Već u sredu krajem dana i u četvrtak, stiže naoblačenje koje donosi pad temperature i lokalne pljuskove.

Nizije: Slaba kiša, uglavnom južnije od Save i Dunava.

Planine: Na Kopaoniku se očekuje prolazni sneg.

Kada nas čeka pravi preokret?

Iako trenutno dominira „afrički vazduh“, Marko Čubrilo i Ivan Ristić najavljuju da bi zima mogla da pokaže zube u drugoj dekadi meseca. Konkretnije pogoršanje i pad temperatura na prosečne vrednosti očekuju se oko 13. i 15. marta, kada je moguća jača ciklogeneza.

„Baba Marta“ ume da iznenadi – iako trenutno nema najave ekstremnih mrazeva, modeli ukazuju na mogućnost hladnijeg prodora sa severa koji bi maksimume oborio na 7-12 stepeni.

Autor: D.S.