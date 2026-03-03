VREMENSKI ROLERKOSTER: Proleće na +20 sledeće nedelje, a onda NAGLI PREOKRET – stižu kiša i sneg!

Srbija se trenutno nalazi pod uticajem snažne toplotne kupole, koja nam donosi prolećne temperature usred kalendarske zime. Ipak, meteorolozi upozoravaju da nas čeka pravi „rolerkoster“ – ujutru mraz, a popodne majice kratkih rukava!
Toplotna kupola ne popušta: Sledeće nedelje i do +20!
Prema rečima meteorologa Ivana Ristića, prolećno vreme se nastavlja, a sledeće nedelje živa u termometru mogla bi da dostigne i 20. podeljak. Međutim, pre toga nas u nedelju i ponedeljak očekuje pojačanje košave, koja će najaviti promenu ritma.
Upozorenje: Temperaturne oscilacije koje „lome“ organizam
Glavna karakteristika marta biće nezapamćeni skokovi temperature. Dok će nas ujutru buditi zimski mraz (od 0 do -4 stepena u kotlinama), popodne će biti osetno toplije.
Stiže kiša, na planinama sneg!
Sunce neće sijati svakog dana. Već u sredu krajem dana i u četvrtak, stiže naoblačenje koje donosi pad temperature i lokalne pljuskove.
Nizije: Slaba kiša, uglavnom južnije od Save i Dunava.
Planine: Na Kopaoniku se očekuje prolazni sneg.
Kada nas čeka pravi preokret?
Iako trenutno dominira „afrički vazduh“, Marko Čubrilo i Ivan Ristić najavljuju da bi zima mogla da pokaže zube u drugoj dekadi meseca. Konkretnije pogoršanje i pad temperatura na prosečne vrednosti očekuju se oko 13. i 15. marta, kada je moguća jača ciklogeneza.
„Baba Marta“ ume da iznenadi – iako trenutno nema najave ekstremnih mrazeva, modeli ukazuju na mogućnost hladnijeg prodora sa severa koji bi maksimume oborio na 7-12 stepeni.
Autor: D.S.