PROLEĆE I ZIMA U ISTOM DANU! U jednom delu Srbije 17, u drugom 0, u jednom sneg i ledena kiša u drugom sunčano: Evo šta nas sve čeka sledeće nedelje

Srbija je pod uticajem ciklona , koji se sa Atlantika premešta preko zapada Evrope i koji u naredna 24 sata nastavlja put preko centralne Evrope, Alpa i Đenovskog zaliva. Snažno južno strujanje donosi veoma toplu vazdušnu masu sa juga i sa Mediterana.

U ovom času nad Srbijom je prisutna veoma izražena temperaturna razlika. I dok je na zapadu Srbije prolećnih 17 stepeni, na istoku zemlje je 0 stepeni. Trenutno je najtoplije u Kolubarskom okrugu i u Podrinju, odnosno u Valjevu i u Loznici gde je napomneutih 17 stepeni, a najhladnije u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, odnosno u Negotinu i Zaječaru.

Hladno je i u Vojvodini sa temperaturom od 5 do 10 stepeni, a u ostatku Srbije uglavnom je od 10 do 15 stepeni, u Beogradu je 11.

Tokom jutra i prepodneva preko Srbije prešao je oblačno sistem sa kišom, na istoku Srbije bilo je i ledene kiše.

Veoma je vetrovito. Jaka košava ima olujne udare.

U ovom času sa zapada je došlo do razvedravanja i širi se prema istoku, pa će do kraja dana širom Srbije i u Beogradu biti vedro.

Istovremeno, sve više se približava snažan oblačni sistem sa Jadranskog mora, koji će do Srbije stići tokom večeri i doneti padavine. Oblačnost sa jakom kišom prvo će zahvatiti južne, jugozapadne i zapadne predele Srbije, a tokom noćo i u ponedeljak ujutro ovaj padavinski sistem nastaviće put na istok.

Na planinama iznad 1600 metara nadmorske visine vejaće sneg.

Najobilnije padavine očekuju se na jugu i jugozapadu Srbije, naročito u Metohiji i na Pešteru gde bi palo i više od 50 litara kiše po kvadratnom metru, a na višim planinama i više od 20 cm snega.

Na severu Srbije kiša će u ponedeljak biti prolazna tokom dana.

Jak jugoistočni vetar duvaće i do kraja dana i tokom noći. Najjači udari košave očekuju se na jugu Banata, čak 100 km na čas i to naročito na širem području Vršca.

Košava će duvati tokom dana, ali krajem dana će oslabiti i vetar će biti u skretanju na slab severozapadni.

Jutarnja temperatura biće od 4 do 8, u Beogradu 6 stepeni, maksimalna dnevna od 8 do 14 stepeni, u Beogradu do 10. U Timočkoj i Negotinskoj Krajini hladnije, ujutro do 2, tokom dana do 5 stepeni.

Kraj jnauara i početak februara doneće Srbiji uticaj ciklona sa Atlantika i Mediterana, uz česta prolazna naoblačenja sa kišom, samo na najvišim planinama sa snegom.

Biće natprosčeno toplo sa temperaturama često iznad 10 stepeni, neretko i do 15, lokalno i do prolećnih 17 stepeni.

Autor: Jovana Nerić