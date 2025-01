Srbija je danas pod uticajem ciklona koji se premeštao preko centralne Evrope ka severoistoku.

Hladni front doneo je danas jače zahlađenje Srbiji i drastičan pad temperature vaduha. Prethodnih dana temperature su dostizale 20°C, a čak i jutros pre prodora hladnog fronta mereno je 15-17°C. Međutim, hladni front doneo je pad temperature vazduha za 10 do 15 stepeni u veoma kratkom vremenskom intervalu, jak, na udare i olujni severni vetar, kišu, susnežicu i sneg.

Srbija je danas pod uticajem ciklona koji se premeštao preko centralne Evrope ka severoistoku, a u sklopu njega preko našeg područja i hladni front.

Kako se vidi na sajtu Vreme i radar, veći deo Srbije tokom večeri biće pod snegom. Ljubičasta boja prikazuje delove koji će biti pogođeni snegom, dok plava predstavlja kišu.

19 sati

20 sati

21 sat

23 sata

Subota, 2 sata

Subota, 5 sati

Sa severa je došlo do prodora i osetno hladnije vazdušne mase.

U Srbiji će do kraja dana i tokom večeri biti oblačno i osetno hladnije, povremeno sa kišom, susnežicom i snegom. Temperatura će se kretati od 0 do 5°C, na planinama od -8 do -2°C.

U toku večeri na severu Srbije očekuje se prestanak padavina, tokom noći i razvedravanje.

U subotu će na severu Srbije i u Beogradu biti sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno, na jugu sa snegom.

Jutarnja temperatura biće od -4 do 1°C, u Beogradu do -1°C, maksimalna dnevna od 2 na jugu Srbije do 8°C na istoku zemlje, u Beogradu do 5°C.

Tokm vikenda nad Tirenskim morem formiraće se ciklon, koji će se potom premeštati preko Italije ka Jonskom moru i ka severu Grčke.

Ovaj ciklon doneće u nedelju i ponedeljak veoma obilnu kišu i sneg od južnih i centralnih predela Italije preko južnog dela Jadrana do Albanije, Crne Gore, Makedonije, juga Bugarske i severa Grčke. U primorskim predelima očekuje se jaka i obilna kiša, uz olujne severoistočne vetrove, a na planinama i u nižim predelima Makedonije, na jugu Bugarske i na severu Grčke i obilni sneg, uz mećavu.

Ovaj ciklon u noći između subote i nedelje zahvatiće i južne predele Srbije i tokom nedelje i ponedeljka doneti obilne snežne padavine.

I dok širom zemlje bude bilo suvo i hladno, u nedelju i ponedeljak na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije padaće sneg. U svim nižim predelima očekuje se formiranje snežnog pokrivača, a na planinama povećanje postojećeg.

Najobilniji sneg očekuje se da padne na Pešteru, na Kosovu i Metohiji i u Pčinjskom okrugu.

U ovim predelima palo bi od 10 do 20 cm snega, lokalno i više od 30 cm. Najveće količine snega očekuju se na Kosovu i Metohiji.

Druge predele Srbije ne očekuju sneg.

Očekuje se dalji priliv hladne vazdušne mase.

Maksimalna temperatura biće od -1°C na jugu Srbije do 5°C na istoku zemlje i u delovima Vojvodine, u Beogradu od 2 do 4°C. U noćnim i jutarnjim satma u svim predelima očekuje se mraz.

Autor: Dubravka Bošković