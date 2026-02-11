AKTUELNO

Društvo

Pripremite se za vremenski rolerkoster: Biće skoro 20 stepeni, a onda stiže zahlađenje! Evo gde se očekuje i sneg

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Srbiju do subote očekuje veoma toplo vreme. Naše područje biće pod uticajem ciklonske aktivnosti sa Mediterana, uz veoma izražena južna strujanja.

Najtoplije biće sutra. Maksimalna temperatura biće od 12 do 18, lokalno usled fenskog eferkta južnog vetra i do 19 stepeni.

Najtoplije će biti u Podrinju i u Kolubarskom okrugu, ali i u Beogradu, gde će temperatura dostići prolećnih 18 stepeni.

Rano ujutro biće ponedge slabe kiše. Tokom dana dosta sunčanih period. Krajem dana i uveče novo naoblačenje.

U toku noći kiša se očekuje u jugozapadnim predelima Srbije.

U petak prolazno naoblačenje sa kišom, na višim planinama sa snegom.

Biće malo svežije, ali se očekuje i dalje natprosečno toplo vreme. Maksimalna temperatura do 15 stepeni.

Krajem dana razvedravanje.

U subotu pre podne sunčano.

Foto: AP Photo/Petros Giannakouris

Posle podne i uveče jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima.

Maksimalna temperatura do 16 stepeni.

U toku večeri zahlađenje, a na planinama će kiša preći u sneg.

U nedelju jače zahlađenje, a kiša će i u nižim predelima preći u sneg.

Očekuje se i manje formiranje snežnog pokrivača.

Maksimalna temperatura od 2 na severozaadu do 12 stepeni na jugoistoku Srbije.

U ponedeljak hladno, još ponegde sa snegom.

Od utorka osetno toplije.

pročitajte još

PRETIO ŽENI PRED POLICIJOM DA ĆE JE UBITI, IZ TORBE IZVUČEN NOŽ! Incident u Novom Pazaru: Muškarcu ekspresno stavljene lisice, jedan službenik POVREĐE

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Sneg

#Srbija

#Vreme

#Vremenska prognoza

POVEZANE VESTI

Društvo

ZA BOŽIĆ KIŠA OD PONEDELJKA LEDENI DANI I SNEG: RHMZ upozorio na jaku košavu tokom noći!

Društvo

KRATKO ĆEMO UŽIVATI U SUNCU! Hladni front stiže u Srbiju, EVO i kada - Zahlađenje donosi kišu i sneg, temperatura pada za 10 stepeni

Društvo

SPREMITE SE! Stižu orkanski vetar i LEDENA KIŠA: Narednih dana 17 stepeni, pa ponovo ZAHLAĐENJE

Društvo

Snežna vejavica paralisala Srbiju, pojedinim delovima PRETI I LEDENA KIŠA, a u OVOM MESTU je čak 17 stepeni

Društvo

Večeras potop u ovim predelima Srbije, očekuje se i do 30 litara kiše: Evo kada sledi stabilizacija vremena

Društvo

TEMPERATURA PADA ZA VIŠE OD 20 STEPENI! Vremenska prognoza se mnogima neće svideti - očekuje se čak i SNEG