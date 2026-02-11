Pripremite se za vremenski rolerkoster: Biće skoro 20 stepeni, a onda stiže zahlađenje! Evo gde se očekuje i sneg

Srbiju do subote očekuje veoma toplo vreme. Naše područje biće pod uticajem ciklonske aktivnosti sa Mediterana, uz veoma izražena južna strujanja.

Najtoplije biće sutra. Maksimalna temperatura biće od 12 do 18, lokalno usled fenskog eferkta južnog vetra i do 19 stepeni.

Najtoplije će biti u Podrinju i u Kolubarskom okrugu, ali i u Beogradu, gde će temperatura dostići prolećnih 18 stepeni.

Rano ujutro biće ponedge slabe kiše. Tokom dana dosta sunčanih period. Krajem dana i uveče novo naoblačenje.

U toku noći kiša se očekuje u jugozapadnim predelima Srbije.

U petak prolazno naoblačenje sa kišom, na višim planinama sa snegom.

Biće malo svežije, ali se očekuje i dalje natprosečno toplo vreme. Maksimalna temperatura do 15 stepeni.

Krajem dana razvedravanje.

U subotu pre podne sunčano.

Posle podne i uveče jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima.

Maksimalna temperatura do 16 stepeni.

U toku večeri zahlađenje, a na planinama će kiša preći u sneg.

U nedelju jače zahlađenje, a kiša će i u nižim predelima preći u sneg.

Očekuje se i manje formiranje snežnog pokrivača.

Maksimalna temperatura od 2 na severozaadu do 12 stepeni na jugoistoku Srbije.

U ponedeljak hladno, još ponegde sa snegom.

Od utorka osetno toplije.

Autor: Marija Radić