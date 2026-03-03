EKSKLUZIVNI SNIMCI IZ ŠARM EL ŠEIKA: Naši državljani ulaze u avion 'Er Srbije'! Iz ratne zone Izraela vraćaju se u domovinu, sa njima i komšije iz regiona! (VIDEO)

Dramatična akcija spasavanja srpskih državljana iz ratom zahvaćenog Izraela ulazi u završnu fazu.

Avion „Er Srbije“ sleteo je u egipatsko letovalište Šarm el Šeik, a naš portal ekskluzivno objavljuje snimke ukrcavanja putnika koji su nakon kopnenog pakla konačno na korak do kuće!

NA LETU 67 PUTNIKA

U organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, u avion se upravo ukrcava 67 ljudi. Među njima nisu samo naši državljani – Srbija je pokazala veliku solidarnost i otvorila vrata aviona i za građane Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Crne Gore.

DRŽAVNI SEKRETAR NA LICU MESTA

Državni sekretar Damjan Jović, koji se nalazi u avionu, potvrdio je da je evakuacija bila složena i da je obuhvatala kopneni prelazak granice i transport kroz Egipat.

„Ovo je poruka Srbije da želimo najbolje odnose sa komšijama. Humanost je na prvom mestu“, poručio je Jović iz Egipta.

Očekuje se da avion poleti svakog trenutka, a sletanje na aerodrom „Nikola Tesla“ planirano je u kasnim večernjim satima.

