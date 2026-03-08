AVION ER SRBIJE POLETEO IZ BEOGRADA ZA DUBAI! Kapetan Plasković poslao važnu poruku

Još jedan avion Er Srbije poleteo je ovog jutra iz Beograda za Dubai radi evakuacije naših građana, a očekuje se da će se oko ponoći vratiti sa oko 260 srpskih državljana.

- Polećemo drugi put za Dubai po naše građane. Ovom prilikom se ispred nacionalne kompanije zahvaljujemo predsedniku Republike i Vladi Srbije na podršci i organizaciji evakuacionih letova - rekao je kapetan aviona Peđa Plasković.

Podsetimo, Ministarstvo spoljnih poslova (MSP) Srbije saopštilo je da je do sada sa područja Bliskog istoka bezbedno evakuisano 329 srpskih državljana i da se evakuacija nastavlja i danas, novim letom iz Dubaija.

U organizaciji Ministarstva spoljnih poslova i Er Srbije, do sada je bezbedno evakuisano 329 lica i to 67 evakuacionim letom iz Šarm el Šeika i 262 letom iz Dubaija, navodi se u saopštenju MSP Srbije.

Ministarstvo spoljnih poslova ističe da intenzivno radi i na pripremi evakuacije sa dva aviona Er Srbije kojim će naši državljani iz Katara, Kuvajta, Bahreina i Saudijske Arabije, letom iz Rijada biti vraćeni u Beograd.

- Nastavljamo da radimo posvećeno kako bi naši državljani bili bezbedno vraćeni kući - navodi se u saopštenju.

Autor: S.M.