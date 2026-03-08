AKTUELNO

Društvo

AVION ER SRBIJE POLETEO IZ BEOGRADA ZA DUBAI! Kapetan Plasković poslao važnu poruku

Izvor: Pinik.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Još jedan avion Er Srbije poleteo je ovog jutra iz Beograda za Dubai radi evakuacije naših građana, a očekuje se da će se oko ponoći vratiti sa oko 260 srpskih državljana.

- Polećemo drugi put za Dubai po naše građane. Ovom prilikom se ispred nacionalne kompanije zahvaljujemo predsedniku Republike i Vladi Srbije na podršci i organizaciji evakuacionih letova - rekao je kapetan aviona Peđa Plasković.

Podsetimo, Ministarstvo spoljnih poslova (MSP) Srbije saopštilo je da je do sada sa područja Bliskog istoka bezbedno evakuisano 329 srpskih državljana i da se evakuacija nastavlja i danas, novim letom iz Dubaija.

U organizaciji Ministarstva spoljnih poslova i Er Srbije, do sada je bezbedno evakuisano 329 lica i to 67 evakuacionim letom iz Šarm el Šeika i 262 letom iz Dubaija, navodi se u saopštenju MSP Srbije.

Ministarstvo spoljnih poslova ističe da intenzivno radi i na pripremi evakuacije sa dva aviona Er Srbije kojim će naši državljani iz Katara, Kuvajta, Bahreina i Saudijske Arabije, letom iz Rijada biti vraćeni u Beograd.

- Nastavljamo da radimo posvećeno kako bi naši državljani bili bezbedno vraćeni kući - navodi se u saopštenju.

Video: Privatna arhiva

Autor: S.M.

#Avion

#Dubai

#Er Srbija

#Evakuacija

POVEZANE VESTI

Društvo

AVION ER SRBIJE POLETEO IZ BEOGRADA ZA DUBAI: Biće evakuisano još 260 srpskih državljana

Društvo

Avion za povratak državljana Srbije poleteo za Dubai, vraća se večeras (VIDEO)

Region

Hitno preusmeren avion koji je poleteo iz Beograda

Društvo

U Dubai sleteo avion Er Srbije koji je pošao po srpske državljane: Povratak se očekuje večeras

Društvo

Avion Er Srbije otišao po naše državljanje koji su evakuisani iz Izraela! Pilot uoči polaska poslao VAŽNU PORUKU (VIDEO)

Hronika

SPECIJALNI EVAKUACIONI LET ER SRBIJE NOĆAS SLETEO U BEOGRAD: Naši državljani iz Izraela bezbedno stigli kući, među njima dete i beba!