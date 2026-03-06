U Dubai sleteo avion Er Srbije koji je pošao po srpske državljane: Povratak se očekuje večeras

Avion srpske nacionalne avio-kompanije Er Srbija (Air Serbia, JU), kojim će iz Dubaija biti prevezeni državljani Srbije, sleteo je u Dubai oko 13:22 po srpskom vremenu, odnosno 16:22 po lokalnom vremenu, pokazuju javno dostupni podaci sa servisa za praćenje letova Flightradar24.com.

Erbas A330 (Airbus A330) koji nosi ime i stilizovani portret proslavljenog naučnika Mihajla Pupina (YU-ARC) poleteo je jutros u 08:05 iz Beograda za Dubai na letu JU9070.

Povratni let JU9071, prema dostupnim podacima, planiran je da poleti iz Dubaija u 18 časova, sa sletanjem u Beograd posle 22 časa. Na sajtu aaerodroma Dubai navedeno je da je polazak sa terminala 1, gejt D15.

Povratak državljana Srbije iz ratom zahvaćenih područja organizovalo je Ministarstvo spoljnih poslova, a u avionu koji je krenuo za Dubai nalazi se i državni sekretar u tom ministarstvu Damjan Jović. Povratak, preneo je Tanjug.

U organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, avionom Er Srbije u sredu su iz Šarm el Šeika vraćeni državljani Srbije evakuisani iz Izraela.

Autor: Marija Radić