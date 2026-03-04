Nesvakidašnji prizor na vrhu Kablara: U toku poslednja testiranja vidikovca (FOTO)

Još uvek se čeka otvranje jedinstvenog staklenog vidikovca na Kablaru, sa kog puca veličanstven pogled na meandre Zapadne Morave i pola Šumadije.

Trenutno se vrše poslednja testiranja nosivosti, pa je na samoj staklenoj platformi prethodnih dana zabeležena nesvakidašnja slika - postavljeno je opterećenje od 50 tona na manjoj i od 82 na većoj platformi.

Stručnjaci ističu da dosadašnji rezultati pokazuju stabilnost konstrukcije, a profesor Danijel Kukaras iz Novog Sada naglasio je da će se precizni zaključci znati po okončanju završnih provera.

"Ova ispitivanja su obavezna za konstrukcije ovog tipa. Radi se o konstrukcijama na kojima se očekuje skupljanje većeg broja ljudi. Projekatavana su za opterećenja od 500 kilograma po kvadratnom metru, što znači da probno opterećenje koje moramo da postavimo na ovu konstrukciju iznosi oko 80 tona", rekao je Kukaras za Prvu TV.

"Sve će se tačno znati kada se završi testiranje punog opterećenja, koje traje najmanje 16 sati. Trenutno je opterećenje na maloj platformi 50 tona, a na velikoj 82 tone, što znači da u jednom trenutku može da primi na maloj oko 600 ljudi, a na velikoj platformi oko 1000", dodao je Kukaras.

Svim ispitivanjima će se staviti tačka na sve sumnje i napade koje su upućivane na radnike Kablara.

Nadležni poručuju da se svi testovi sprovode po najvišim bezbednosnim standardima, kako bi posetioci mogli bez bojazni da uživaju u jedinstvenom pogledu koji se sa vidikovca pruža.

Iako pristupni put još nije u potpunosti završen, i taj deo posla se privodi kraju. A kada se poslednje provere završe i dobiju tačni podaci, Kablar bi konačno mogao da dobije turističku atrakciju koja neće biti ponos samo zapadne Srbije, već i cele zemlje.

Autor: D.Bošković