UPOZORENJE RHMZ: Vodostaji u porastu na Jadru, Kolubari, Zapadnoj Moravi i Savi kod Šapca

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Zoran Žestić

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je večeras da će na Jadru, Kolubari sa pritokama i na gornjem toku Zapadne Morave sa pritokama vodostaji biti u većem porastu sa mogućnošću dostizanja upozoravajućih nivoa.

Na Savi narednih dana vodostaji će biti u većem porastu i kod Šapca prevazilaženje granice redovne odbrane od poplava očekuje se 30/31. marta.

RHMZ je upozorio ranije danas da se Srbiji lokalno očekuje veća količina padavina i to posebno na području zapadne i centralne Srbije gde može da padne novih od 10 do 40 mm kiše u narednih 36 sati, a u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije novih 10 do 15 centimetara vlažnog snega.

Autor: S.M.

#RHMZ

#Reke

#Upozorenje

#porast

#vodostaj

