RHMZ upozorenje na snazi: Sava u porastu, očekuje se prevazilaženje kritične granice kod Šapca

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/HINA ||

Na Savi narednih dana vodostaji će biti u većem porastu, a kod Šapca prevazilaženje granice redovne odbrane od poplava očekuje se u utorak, 31. marta, upozorava Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Danas će u većini mesta biti pretežno oblačno i hladno, ponegde sa slabim padavinama (sa slabom ili sipećom kišom u nizijama i sa slabim snegom u brdsko-planinskim predelima).

Kraći sunčani intervali mogući su pre podne u Vojvodini, a posle podne na jugu i jugoistoku Srbije.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno jak, severnih pravaca.

Najviša temperatura biće od 7 stepeni na severozapadu Srbije do 13 u Timočkoj Krajini.

Do vikenda će biti hladno, mestimično s kišom, na planinama sa snegom, a od 5. aprila očekuje se pretežno sunčano vreme.

Autor: Marija Radić

