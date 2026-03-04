AKTUELNO

Društvo

OVO MORATE DA ZNATE AKO USKORO PUTUJETE: Ministarstvo spoljnih poslova se HITNO oglasilo

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com/Wikipedia.org ||

Ministarstvo spoljnih poslova podelilo je savete putnicima iz Srbije, zbog aktuelne situacije na Bliskom istoku.

Na zvaničnom "Instagram" nalogu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije objavljeni su saveti za putovanja za turiste iz Srbije.

"Pre putovanja savetujemo da se informišete na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije o bezbednosnoj situaciji u zemlji u koju planirate da putujete ili kroz koju tranzitirate", napisali su, pa dodali:

"Saveti za putovanja za svaku državu klasifikovani su u četiri kategorije – od zelene do crvene, u skladu sa procenom bezbednosnih rizika.

Svi putnici iz Srbije obavešteni su da se kategorija "Saveti za putovanja" nalazi u meniju u kategoriji "Građani", zatim preko podmenija "Putovanje u inostranstvo".

Autor: Iva Besarabić

