BUDIMO HUMANI! Brankici je potrebna pomoć: Pošaljite 1942 na 3030

Brankici Jovanović koja boluje od agresivnog oblika kancera potrebna je pomoć svih ljudi dobre volje u vidu donacija.

Brankica Jovanović nije još jedan onkološki pacijent. Ova 49-godišnja žena je brižna majka, posvećena supruga i vrhunski iskusni saobraćajni inženjer.

Sa prvom dijagnozom kancera dojke se susrela 2013.godine i ušla puna optimizma!u borbu sa nevidljivim neprijateljem. Odnela pobedu i nastavila da se bori hrabro i plemenito sa životnim izazovima. Na žalost, tumor se prošle godine vratio u veoma agresivnom obliku.

Brankicu to nije zaustavilo. Prošla je brojna zračenja i terapije spremajući prijemni ispit za gimnaziju sa svojim sinom. Njena volja i hrabrost motivišu sve oko nje.

Sada mora da se izbori sa novom progresijom tumora, novim ciklusom hemioterapija i važno je da joj pomognemo u njenoj nepokolebljivoj borbi, u njenoj veri u život i želji da podrži sina i navija za njega dok sprema prijemni ispit za fakultet.

Ona je spremna, pokažimo da smo i mi - najhumaniji kad je najpotrebnije.

Za Brankicin život! Budimo humani!

Brankici možete pomoći tako što ćete upisati 1942 i poslati SMS na 3030 ili:

Uplatom na dinarski račun: 160-6000002498482-84

Uplatom na devizni račun: 160-6000002499046-41

IBAN: RS35160600000249904641

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Autor: Iva Besarabić