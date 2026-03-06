AKTUELNO

Avion za povratak državljana Srbije poleteo za Dubai, vraća se večeras (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Avion kompanije Er Srbija, kojim će iz Dubaija biti prevezeni državljani Srbije, poleteo je jutros iz Beograda.

Povratak državljana Srbije iz ratom zahvaćenih područja organizovalo je Ministarstvo spoljnih poslova, a u avionu koji je krenuo za Dubai je i državni sekretar u tom ministarstvu Damjan Jović.

Povratak u Beograd očekuje se u kasnim večernjim satima.

U organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, avionom Er Srbije u sredu su iz Šarm el Šeika vraćeni državljani Srbije evakuisani iz Izraela.

Kapetan Marko Tasić, potvrdio je da je avion Air Serbia krenuo po naše državljane koji se nalaze u Dubaiju.

Do sada stigla četiri aviona iz Dubaija

Kompanija ''Flaj Dubai'' do sada je organizovala tri leta od Dubaija do Beograda, a prvi avion koji je prevezao državljane Srbije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sleteo je u Beograd u utorak ujutro.

Ambasada Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) saopštila je u sredu da je vazdušni prostor UAE delimično otvoren i da u ovom trenutku jedino lokalne aviokompanije organizuju ograničen broj odlaznih letova iz zemlje, a da su, prema informacijama kojima Ambasada raspolaže, priroritetne grupe građani koji su ostali u tranzitu i turisti.

Autor: S.M.

