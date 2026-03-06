Avion za povratak državljana Srbije poleteo za Dubai, vraća se večeras (VIDEO)

Avion kompanije Er Srbija, kojim će iz Dubaija biti prevezeni državljani Srbije, poleteo je jutros iz Beograda.

Povratak državljana Srbije iz ratom zahvaćenih područja organizovalo je Ministarstvo spoljnih poslova, a u avionu koji je krenuo za Dubai je i državni sekretar u tom ministarstvu Damjan Jović.

Povratak u Beograd očekuje se u kasnim večernjim satima.

U organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, avionom Er Srbije u sredu su iz Šarm el Šeika vraćeni državljani Srbije evakuisani iz Izraela.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Kapetan Marko Tasić, potvrdio je da je avion Air Serbia krenuo po naše državljane koji se nalaze u Dubaiju.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Do sada stigla četiri aviona iz Dubaija

Kompanija ''Flaj Dubai'' do sada je organizovala tri leta od Dubaija do Beograda, a prvi avion koji je prevezao državljane Srbije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sleteo je u Beograd u utorak ujutro.

Ambasada Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) saopštila je u sredu da je vazdušni prostor UAE delimično otvoren i da u ovom trenutku jedino lokalne aviokompanije organizuju ograničen broj odlaznih letova iz zemlje, a da su, prema informacijama kojima Ambasada raspolaže, priroritetne grupe građani koji su ostali u tranzitu i turisti.

Autor: S.M.