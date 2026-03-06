TREĆI DAN DRAME NA ZVEZDARI! Nema ni traga od nestale žene (77): Zvala sina nakon čega joj se gubi svaki trag

Pripadnici policije i Gorske službe spasavanja (GSS) neprekidno pretražuju nepristupačan teren, dok niže temperature dodatno ugrožavaju život nestale žene.

Detalji nestanka

Sve je počelo preksinoć, kada je sin nestale L.P. prijavio policiji da mu se majka izgubila. Prema nezvaničnim saznanjima, baka je uspela da stupi u kontakt sa sinom putem telefona, rekavši mu da je dezorijentisana u Zvezdarskoj šumi i da ne može da pronađe put kući

Ubrzo nakon tog poziva, njen mobilni telefon je isključen, čime je prekinuta svaka komunikacija i mogućnost preciznog lociranja putem signala.

Dronovi, psi i termovizija

Zbog ozbiljnosti situacije i činjenice da je starica provela već dve ledene noći na otvorenom, potraga je podignuta na najviši nivo:

Termovizijske kamere: Specijalizovani dronovi nadleću gustu vegetaciju Zvezdarske šume kako bi detektovali toplotu tela, što je bilo ključno tokom noćnih sati.

Službeni psi: U akciju su uključeni psi obučeni za pronalaženje ljudi na otvorenom prostoru, koji pročešljavaju svaki metar šume.

Specijalizovani timovi GSS-a: Spasioci pretražuju najnepristupačnije delove terena, dok policija drži pod kontrolom rubne delove šume.

Nadležne službe apeluju na sve građane koji žive u blizini Zvezdarske šume ili su se kretali ovim područjem da svaku sumnjivu informaciju odmah prijave najbližoj policijskoj stanici.

Autor: S.M.