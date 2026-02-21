RONIOCI ŽANDARMERIJE SE UKLJUČUJU U POTRAGU ZA NESTALIM RIBOLOVCIMA! Od Stefana i Slaviše ni traga treći dan

Spasioci, policija i meštani ne prestaju da pretražuju jezero Barje i okolinu dok porodice strahuju za sudbinu Stefana i Slaviše

Potraga za dvojicom ribolovaca, Stefanom Krstićem (38) i Slavišom Antićem (47), kod jezera Barje blizu Leskovca ušla je u treći dan, a do sada nije pronađen ni jedan trag o njihovom nestanku. Kako Kurir saznaje, danas će u pomoć stići i ronioci Žandarmerije!

- Očekuje se danas dolazak ronioca Žandarmerije. Sve se detaljno pretražuje, i voda i obala, ali za sada nema nikakvih pomaka. Zvanično, potraga nadležnih je ušla u drugi dan, jer je nestanak prijavljen u četvrtak popodne. Međutim, porodicama je ovo već treći dan kako ih nema - navodi za Kurir izvor upoznat sa slučajem i podseća:

- Nadležni, policija, vatrogasno-spasilački timovi i pripadnici Sektora za vanredne situacije, od prvog trenutka intenzivno pretražuju vodu i nepristupačne delove obale, ali su rezultati i dalje bez odgovora - kaže izvor Kurira.

Prijatelji i porodice nestalih su potreseni i u sve većem strahu.

- Treći je dan kako ih nema. Svaki sat je sve teži. Ne znamo više šta da mislimo, sada nas već hvata panika i teško je ostati pribran. Svi smo potreseni i u neizvesnosti. Svanuo je i treći dan, a od njih ni glasa. Nemamo baš nikakvu informaciju - kaže jedna prijateljica za Kurir.

Kako dodaje, dvojica muškaraca su otišla u svoju vikendicu u selu Crcavac, a kada se nisu javili ni narednog jutra, odmah su alarmirali policiju. Pokušaji da se stupi u kontakt sa njima putem mobilnih telefona ostali su bez odgovora, a takođe ni traga od njihovog vojničkog čamca, što dodatno pojačava misteriju, šta se zapravo desilo na jezeru?

Porodice i prijatelji nestalih ne kriju očaj i nevericu. Kako ističe naša sagovornica, Stefan i Slaviša su godinama prijatelji i redovni gosti vikendice u selu Crcavac, nadomak jezera.

- Godinama se druže i redovno dolaze u tu vikendicu, vole da pecaju. Poznaju teren odlično, svaki pedalj. Zato nam je potpuno neverovatno da su tek tako nestali - priča potresena prijateljica.

Prema njenim rečima, dvojica muškaraca su iskusni ribolovci i veoma oprezni kada je boravak na vodi u pitanju.

- Nisu nepromišljeni, naprotiv. Uvek su pazili na vremenske uslove, opremu i bezbednost. Znaju jezero bolje nego mnogi koji tu žive. Zbog toga ne možemo da shvatimo kako je moguće da su nestali bez ijednog traga - dodaje sagovornica.

Organizovane su pretrage kako same površine jezera, tako i terena oko njega. Vatrogasci-spasioci koriste čamce i opremu za pretraživanje vode, dok se drugi timovi fokusiraju na obalu, ali i dalje bez konkretnih rezultata.

Porodice strahuju od najgoreg scenarija s obzirom na vreme i nisku temperaturu vode, najgore pretpostavke uključuju mogućnost da su ribolovci završili u jezeru. Ipak, za sada nema potvrđenih indicija o tome šta se tačno dogodilo.

Autor: D.Bošković