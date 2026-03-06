Karavan zdravlja u Kragujevcu: Veliki odziv građana na besplatne preventivne preglede

U okviru akcije Ministarstva zdravlja „Karavan zdravlja“, u Kragujevcu je danas održana edukativna tribina posvećena prevenciji kardiovaskularnih bolesti, nakon čega su organizovani i besplatni preventivni pregledi za građane.

Na tribini su govorili prof. dr Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja, i dr Snežana Plavšić iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, koji su ukazali na značaj ranog otkrivanja faktora rizika i usvajanja zdravih životnih navika.

U realizaciji akcije učestvovali su i lekari i medicinski radnici Doma zdravlja Kragujevac, koji su nakon tribine u Domu zdravlja obavljali preventivne kardiološke preglede građana.

Veliko interesovanje i odziv građana još jednom su pokazali koliki je značaj ove akcije Ministarstva zdravlja.

Karavan zdravlja, koji organizuje Ministarstvo zdravlja, do sada je obišao više od 65 gradova i opština širom Srbije, sa ciljem da se građanima omoguće besplatni pregledi i edukacija o očuvanju zdravlja i prevenciji oboljevanja.

Autor: D.Bošković