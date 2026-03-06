Od 10. aprila nećemo više moći u EU: Kamiondžije Zapadnog Balkana najavljuju nove blokade

Prevoznici iz regiona planiraju blokade prelaza zbog strogih pravila EU o boravku. Protest počinje 10. aprila ako se ne reše problemi.

Predsednik poslovnog Udruženja Međunarodni transport Neđo Mandić izjavio je da su prevoznici svih zemalja Zapadnog Balkana saglasni da istovremeno ponovo blokiraju teretne prelaze povodom ograničenog boravka prevoznika na teritoriji Šengen zone.

Mandić je rekao da još nisu utvrdili tačan datum od kada će ponovo blokirati prelaze, imajući u vidu da ne trpe svi vozači istovremeno veliki pritisak.

On je rekao, na zajedničkoj konferenciji prevoznika zemalja ZB povodom daljih učestalih hapšenja, deportacija i zabrane ulaska na teritoriju Šengena, da je sada najveći pritisak na vozačima iz Bosne i Hercegovine gde je u protekle dve nedelje vraćeno čak 150 prevoznika.

Identični zahtevi

- Naši zahtevi su potpuno identični i do protesta će sigurno doći. Ostaje samo datum da utvrdimo, pošto imamo situaciju koja je eskalirala u Bosni i Hercegovini. Oni su samo juče imali vraćanje više od 100 kamiona sa granice sa Hrvatskom i oni su sada u ozbiljnijem problemu nego ostale zemlje. Zbog toga i jeste problem oko ovog usaglašavanja datuma protesta - rekao je Mandić.

Ističe da su blokade jedini izbor koji imaju s obzirom da Evropska unija odbija sve njihove predloge za rešenje problema i to uz, kako je naveo, nejasna i kreativna objašnjenja.

- Kada je pre 14 dana izašla nova vizna strategija, gde su profesionalni vozači prepoznati kao posebna kategorija i rečeno da će njihov problem biti rešen elektronskim profesionalnim vizama za vozače, mi smo smatrali da je to dovoljan korak. Da ne pravimo problem niti privredama niti sami sebi. Mislili smo da će za vrlo kratko vreme da se nađe rešenje za prelazni period. Nažalost, vidimo da je prošlo dosta vremena, a rešenje se ne nazire. Zbog toga polako gubimo strpljenje - rekao je Mandić.

Dan D 10. april

On je podsetio da se približava 10. april kada počinje puna primena novog sistema kontrole ulaska i izlaska u EU i istakao da je to za njih Dan D.

- Od tog datuma naši vozači više neće moći da uđu u Evropsku uniju ako imaju više od 90 dana boravka. Imali smo čvrsta obećanja da do 10. aprila neće brojati dane nego će se samo evidentirati, a vidimo da to nije slučaj, pogotovo na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine - rekao je Mandić.

On navodi da je dobra vest što je Hrvatska izašla sa idejom da promenom zakonskog okvira omogući dugoročnu vizu za boravak prevoznika i kada vozač ne boravi u Hrvatskoj niti radi u hrvatskoj firmi.

- Ako bi to prihvatile i druge zemlje, to bi bio dobar pomak i za nas prihvatljivo. Jedini je problem ponovo dužina procedure, opet nam je taj prelazni period problematičan i to je ono što nas muči. Samo naći rešenje za prelazni period i mi bismo bili zadovoljni i nastavili normalno da radimo - rekao je Mandić.

Prevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije blokirali su, u periodu od 26. do 30. januara, prelaze za teretni saobraćaj zbog strogih pravila EU o njihovom boravku u Šengen zoni.

Pravilo 90/180

Reč je o pravilu 90/180 po kojem vozači iz zemalja koje nisu članice Evropske unije, mogu provesti najviše 90 dana u periodu od 180 dana unutar Šengen zone.

Dodatni pritisak je napravilo uvođenja novog Sistema ulaska i izlaska (EES), koji predviđa uzimanje biometrijskih podataka na granicama.

Upravni odbor Poslovnog udruženja "Međunarodni transport", odlučio je da će prevoznici Srbije početi novi protest 14. aprila ukoliko se hitno ne donese prelazno rešenje, koje će omogućiti normalan život i rad profesionalnih vozača i prevoznika Zapadnog Balkana (ZB).

Iz udruženja su naveli da je takva odluka doneta imajući u vidu da je održano nekoliko sastanaka Tehničke radne grupe sa predstavnicima Evropske komisije (EK), kao i da su svi predlozi za promenu odnosa ka profesionalnim vozačima ZB odbačeni, te da se nastavlja "dalji teror nad našim vozačima" koji podrazumeva hapšenja, deportacije i zabrane ulaska u zonu Šengena.

Prevoznici su tada naveli da protest neće biti prekinut do dobijanja zadovoljavajućeg pisanog odgovora Evropske komisije o daljem humanijem tretmanu profesionalnih vozača i da će u narednom periodu sa kolegama iz regiona dogovoriti detalje zajedničkog nastupa na protestima.

Konzorcijum "Logistika Bosne i Hercegovine (BiH)" objavio je da prevoznici traže da konkretne mere, koje su preduzete za rešenje problema boravka profesionalnih vozača u zemljama EU, budu prezentovane najkasnije do 10. marta, a ranije su najavili da će u suprotnom, 12. marta, biti pokrenute blokade svih graničnih prelaza Bosne i Hercegovine.

Privedna komora Srbije (PKS) saopštila je danas da Austrijska vlada i Privredna komora Austrije pružaju podršku da se pronađe prihvatljivo rešenje za problem sa kojim se suočavaju profesionalni vozači kamiona iz Srbije i regiona.

Predsednik PKS Marko Čadež izjavio je ranije, na 33. Kopaonik biznis forumu, da je zbog blokada prevoznika iz regiona na granicama sa EU šteta iznosila oko 92 miliona evra dnevno i da je Vlada Hrvatske na nedavnom sastanku u Briselu izašla sa predlogom da transportne kompanije iz Srbije, koje imaju ugovore sa firmama iz Hrvatske ili drugih zemalja EU, dobiju dugoročne vize za vozače.

