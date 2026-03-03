Da li će srpske kamiondžije blokirati granice poput kolega iz BiH? Odluka pada krajem nedelje

Predsednik poslovnog udruženja Međunarodni transport Neđo Mandić izjavio je danas da prevoznici iz Srbije još nisu doneli odluku oko novih protesta i dodao da će srpski prevoznici u sredu i četvrtak održati sastanak na kojima će se o tome razgovarati.

Mandić je rekao za Tanjug da srpski prevoznici, za razliku od Bosne i Hercegovine (BiH), čiji su vozači kamiona za 12. mart najavili novu blokadu teretnih graničnih prelaza sa zemljama Šengen sporazuma, takvu odluku još nisu doneli.

Naveo je i da će prevoznici na najavljenim sastancima razgovarati o tome kakav stav imaju prema odluci prevoznika iz BiH i istakao da pretpostavlja da će se više o tome znati u petak.

Konzorcijum "Logistika Bosne i Hercegovine (BiH)" objavio je danas da prevoznici traže da konkretne mere koje su preduzete za rešenje problema boravka profesionalnih vozača u zemljama EU budu prezentovane najkasnije do 10. marta, a ranije su najavili da će u suprotnom 12. marta biti pokrenute blokade svih graničnih prelaza Bosne i Hercegovine.

Prevoznici iz regiona su krajem januara blokirali prelaze zbog strogog viznog režim Evropske unije koji je poznat kao pravilo 90/180 dana.

Prema pravilima EU, vozači iz zemalja koje nisu članice mogu provesti najviše 90 dana u periodu od 180 dana unutar Šengen zone.

Dodatni pritisak je napravilo uvođenja novog Sistema ulaska i izlaska (EES), koji predviđa uzimanje biometrijskih podataka na granicama.

