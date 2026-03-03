Da li će srpske kamiondžije blokirati granice poput kolega iz BiH? Odluka pada krajem nedelje

AKTUELNO

Izvor: Tanjug, Foto: Uprava Carina ||

Predsednik poslovnog udruženja Međunarodni transport Neđo Mandić izjavio je danas da prevoznici iz Srbije još nisu doneli odluku oko novih protesta i dodao da će srpski prevoznici u sredu i četvrtak održati sastanak na kojima će se o tome razgovarati.

Mandić je rekao za Tanjug da srpski prevoznici, za razliku od Bosne i Hercegovine (BiH), čiji su vozači kamiona za 12. mart najavili novu blokadu teretnih graničnih prelaza sa zemljama Šengen sporazuma, takvu odluku još nisu doneli.

Naveo je i da će prevoznici na najavljenim sastancima razgovarati o tome kakav stav imaju prema odluci prevoznika iz BiH i istakao da pretpostavlja da će se više o tome znati u petak.

Konzorcijum "Logistika Bosne i Hercegovine (BiH)" objavio je danas da prevoznici traže da konkretne mere koje su preduzete za rešenje problema boravka profesionalnih vozača u zemljama EU budu prezentovane najkasnije do 10. marta, a ranije su najavili da će u suprotnom 12. marta biti pokrenute blokade svih graničnih prelaza Bosne i Hercegovine.

Prevoznici iz regiona su krajem januara blokirali prelaze zbog strogog viznog režim Evropske unije koji je poznat kao pravilo 90/180 dana.

Prema pravilima EU, vozači iz zemalja koje nisu članice mogu provesti najviše 90 dana u periodu od 180 dana unutar Šengen zone.

Dodatni pritisak je napravilo uvođenja novog Sistema ulaska i izlaska (EES), koji predviđa uzimanje biometrijskih podataka na granicama.

Autor: S.M.

