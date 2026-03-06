AKTUELNO

Društvo

'SPREMNI NA KOPNU, NA VODI I POD VODOM' Žandarmerija Srbije i Republike Srpske i SAJ na zajedničkoj obuci

Foto: RINA

Pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice Republike Srbije i Republike Srpske i pripadnici Ronilačke jedinice Žandarmerije, izveli su zajedničku obuku ronjenja u zimskim uslovima na Blatnjak jezeru kod Prijedora i na reci Vrbas, na plaži Vrućica.

"Kada su uslovi najteži, obuka postaje najvrednija", navode iz MUP Srbije.

Hladna voda, slaba vidljivost i teški uslovi okruženje su u kojem se, kako ističu iz MUP, grade najspremniji. Zajednička obuka nije samo razmena znanja i iskustva, već i jačanje poverenja, koordinacije i bratstva među jedinicama koje dele istu misiju - zaštitu ljudi i bezbednost naroda.

"Spremni na kopnu, na vodi i pod vodom. Jedna misija. Jedna snaga", navedeno je u objavi MUP Srbije na Instagramu.

Autor: Iva Besarabić

