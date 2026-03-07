AKTUELNO

NIKAKO NE POZAJMLJUJTE NOVAC I NE SKLAPAJTE KUMSTVA! Danas je veliki praznik: Slavimo Svete mučenike u Evgeniji

Srpska pravoslavna crkva je današnji dan posvetila Svetim mučenicima u Evgeniji.

Prema verovanju njihova imena zna samo Gospod, koji ih je zapisao u Knjigu Živih na nebesima.

Po narodnom verovanju ne valja praviti svadbe, veridbe, kumstva, pobratimstva, ne uzimaju se pozajmice, niti se daje na zajam, ne gradi se kuća, niti nešto oko kuće.

Mošti apostola Andronika

"Mnogi mučenici u Evgeniji, blizu Carigrada u vreme cara Arkadija otkopaše se mošti mnogih mučenika Hristovih, među kojima i apostola Andronika i pomoćnice mu Junije".

Kako se veruje: Ove mošti pronađoše se prema otkrovenju od Boga nekome kliriku Nikoli Kaligrafu.

"Njihova imena zna samo Gospod, koji ih je zapisao u Knjigu Živih na nebesima". Nad moštima apostola Andronika sagradio je car Andronik I, divan hram u XII veku.

