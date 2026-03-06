SUTRA jednu stvar STROGO ispoštujte do ponoći da vas ne stigne nemaština: Veruje se nikako ne prave svadbe

Srpska pravoslavna crkva 7. marta obeležava Svetе mučenike u Evgeniji, a ovaj dan je u našem narodu mnogo poznatiji kao Mesne poklade.

Ovaj praznik ima poseban značaj jer predstavlja uvod u pripremu za veliki Vaskršnji post, koji je najduži i najstroži u pravoslavnom kalendaru.

Prema narodnom verovanju, na ovaj dan postoje određena pravila kojih bi trebalo da se pridržavamo kako bismo u dom prizvali blagostanje i mir tokom cele godine.

Verovanje

Stara narodna verovanja kažu da na Mesne poklade nije dobro započinjati važne životne poslove. Smatra se da ne bi trebalo praviti svadbe, veridbe, kumstva ili pobratimstva. Takođe se veruje da nije povoljan dan za uzimanje ili davanje novca na zajam.

Po istom verovanju, ne bi trebalo započinjati gradnju kuće niti obavljati veće radove oko domaćinstva.

Običaji koji su nekada okupljali celo selo

U mnogim krajevima Srbije Mesne poklade su nekada bile dan velikog okupljanja i veselja. Uveče bi se okupljali prijatelji, rođaci i komšije, najčešće na guvnima ili seoskim trgovima.

Kada bi pao mrak, palile su se velike vatre oko kojih su ljudi sedeli, razgovarali, šalili se i pevali, često sve do ponoći. Poseban deo običaja bila je i bogata trpeza, jer se verovalo da obilje hrane na ovaj dan donosi blagostanje tokom cele godine.

Važan običaj

Jedno od najlepših verovanja vezanih za Mesne poklade jeste običaj da se za trpezu pozovu i siromašniji susedi ili prijatelji. Smatralo se da će kuća koja tog dana podeli hranu i gostoprimstvo biti blagoslovena tokom cele godine.

Postoji i verovanje da oni koji na ovaj dan ne pripreme bogatu trpezu ili ne podele hranu sa drugima mogu tokom godine osećati oskudicu.

Kako se običaji danas obeležavaju u gradovima

U savremenom životu, posebno u gradovima, ovi običaji su dobili nešto drugačiji oblik. Umesto velikih okupljanja i zajedničkih večera, mnogi odlučuju da pomognu onima kojima je pomoć potrebna tako što doniraju odeću, hranu ili druge stvari.

Ipak, duh Mesnih poklada i dalje je isti – dan posvećen zajedništvu, darivanju i pripremi za period posta i duhovnog smirenja.

Sećanje na svete mučenike

Crkva na ovaj dan takođe podseća na događaj iz vremena cara Arkadija, kada su u Evgeniji otkrivene mošti mnogih hrišćanskih mučenika. Među njima su bile i mošti apostola Andronika i njegove pomoćnice Junije.

Predanje kaže da su mošti pronađene po božjem otkrovenju koje je dobio klirik Nikola Kaligraf. Kasnije je car Andronik I u 12. veku nad moštima apostola Andronika podigao veličanstveni hram.

Autor: Iva Besarabić