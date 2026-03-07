ČETVRTI DAN POTRAGE ZA LJUBICOM (77) U ZVEZDARSKOJ ŠUMI: Policija češlja teren, a evo dokle vodi poslednji trag

Potraga za sedamdesetsedmogodišnjom Ljubicom P, koja je nestala 4. marta u Mirijevu, u opštini Zvezdara, i dalje traje bez prestanka, dok policija i porodica već četvri dan pretražuju nepristupačan teren šume u pravcu ka Slancima, strahujući da je nesrećna žena povređena i nemoćna da se sama izvuče iz gustog rastinja.

Prema informacijama, Ljubica je u poslednjem telefonskom razgovoru rekla da leži u šumi i da je pala, dok je u daljini videla veliku belu zgradu za koju se sumnja da je spalionica u Vinči. Nedugo potom njen telefon se ugasio, a sa njim i poslednji trag koji je mogao da dovede spasioce do nje.

Od tada je prošlo više od dva dana, a hladne noći, nepristupačan teren i činjenica da je žena, prema rečima porodice, verovatno povređena, dodatno pojačavaju strah da je svaki minut presudan.

Sin se plaši najgoreg

Prema rečima njenog sina, drama je počela onog trenutka kada je baka Ljubica tog dana krenula u posetu prijateljici, ali nije mogla da prođe putem kojim je inače išla pa je pokušala da pronađe prečicu. Pošto nije uspela da pronađe zgradu u kojoj komšinica živi, odlučila je da se vrati kući, ali ne putem kojim je došla. Umesto toga krenula je putem uz ivicu šume, a kada je i kako, odlučila da skrene u rastinje, niko ne zna.

- Tek kada sam je pozvao rekla mi je da se izgubila - ispričao je njen sin.

On je naveo da je tog dana više puta pokušavao da stupi u kontakt sa majkom, ali bez uspeha.

- Zvao sam je jedno dvadesetak puta i nije se javljala. Tek na 21. poziv mi se javila i tada mi je rekla da leži u šumi. Pitao sam je: "Pa što majko ležiš?" A ona mi je samo rekla: "Ma pusti me..." - započeo je LJ. P. svoju potresnu ispovest.

Kako je naveo, u tom trenutku je shvatio da nešto ozbiljno nije u redu. Odmah nakon tog razgovora nesrećni čovek alarmirao je policiju, a potraga je krenula u rekordnom roku. Ubrzo nakon toga policijski službenik uspeo je da stupi u kontakt sa Ljubicom i gotovo sat vremena razgovarao sa njom pokušavajući da utvrdi gde se tačno nalazi. Tokom tog razgovora ona je uspela da pruži nekoliko ključnih tragova.

- Rekla je da vidi veliku belu zgradu u daljini. Pitali smo je da li može da se odvuče do nje, ali je ona rekla da je ta zgrada predaleko i zbog toga pretpostavljamo da je u pitanju spalionica u Vinči - objašnjava njen sin.

Kako bi pokušali da je preciznije lociraju, policajci su u jednom trenutku uključili rotaciju i zvučnu sirenu na patrolnom vozilu.

- Policajac ju je pitao da li čuje sirenu, na šta mu je ona rekla da je čuje - priča on dok mu mobilni telefon konstantno zvoni, ali ne sa dobrim vestima o pronalasku njegove majke.

Telefon se ugasio

Ta informacija da nesrećna žena čuje sirenu u daljini ulila je nadu da bi potraga mogla brzo da se završi, međutim gusta šuma i pad mraka otežali su akciju spasavanja. I pored toga što su policijske patrole već bile na terenu, Ljubica nije pronađena dok je telefon još bio uključen, a nedugo zatim baterija na njenom telefonu se ispraznila i on se ugasio, odsecajući svaki vid kontakta sa izgubljenom ženom.

Od 17 časova 4. marta, svaka komunikacija je prekinuta, a sa njom i mogućnost preciznog lociranja putem mobilnog signala. Porodica sada strahuje da je starica tokom lutanja šumom pala niz neku od strmina i zadobila povrede zbog kojih nije mogla da ustane niti da pronađe put nazad.

- Dok smo pričali sa njom, rekla je da je pala i da se povredila, kao i da ne može da ustane. Rekla mi je da dođem po nju da je vodim kući da se presvuče i istušira. Nema mesta gde nismo pogledali, moj sin ju je juče ceo dan tražio, a otići će ponovo i danas - dodaje njen sin.

On ističe da je njegova majka žena koja je do sada bila potpuno samostalna i nikada nije pokazivala znakove dezorijentacije ili demencije.

- Nije dementna, agilna je i razumna. Živi sama u stanu, ali je stalno neko od porodice obilazi, ona ide do pošte, pijace, prijateljica. Svaki dan se čujem sa njom kada završim sa poslom - kaže LJ. P.

Upravo zato porodica ne može da objasni kako je tog dana skrenula sa svojih uobičajenih ruta i zaputila se u šumu, a za to vreme se na terenu vodi prava bitka sa vremenom.

Policija detaljno pretražuje šumski pojas između Mirijeva i Slanaca, teren koji je pun gustog rastinja, a svaki novi trag mogao bi biti presudan.

