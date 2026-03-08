Poznat TAČAN DATUM kada stižu kiša i zahlađenje! Najnovija prognoza: Čeka nas još jedna pojava koju Srbi NE PODNOSE

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, narednih dana jutra hladna, mestimično sa slabim prizemnim mrazom, dok tokom dana nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine sa najvišom temperaturom u većini mesta od 14 do 19 stepeni Celzijusa. To potvrđuje i meteorolog amater Marko Čubrilo i ističe da će do treće dekade marta najverovatnije biti suvo i uglavnom relativno toplo.

Ipak, prema Čubrilovoj vremenskoj prognozi, nećemo previše dugo uživati u toplom i lepom vremenu.

"Posle 17. marta ima signala za promenu sinoptike koja bi posle 20. marta mogla usloviti pogoršanje vremena", navodi Marko Čubrilo na svom zvaničnom Fejsbuk profilu.

"Narednih dana stabilno polje anticiklona će uticati na vreme nad nama donoseći suvo vreme. Kako će se po istočnoj periferiji tog anticiklona krajem vikenda ka istoku regiona uputiti mala količina svežijeg i suvog vazduha, treba očekivati manje zahlađenje nad ovim delom regiona uz jak jugoistočni vetar (košava)", najavljuje Čubrilo.

Prema njegovim najavama, sutra će se maksimalne temperature kretati oko 7 na istoku do oko 15 stepeni Celzijusa na zapadu regiona.

Čubrilo dalje navodi da bi posle 10. marta košava prestala i do oko 16. marta bi nad nama dominirao jak anticiklon uz sveže noći i vedre, tople, dane.

Oko 20. marta moguće padavine i zahlađenje

"Posle 16. marta ima izgleda za početak promene sinoptike uz razvijanje ciklona nad zapadom Mediterana koji bi se vrlo sporo premeštao na istok i do nas bi verovatno stigao tek oko 20. marta kada ima izgleda za prve konkretnije padavine u martu uz pogoršanje i umereno zahlađenje. Kako je ovaj period sinoptički još jako daleko, biće mnogo varijacija, pogotovo do 16. marta, a do tada treba očekivati stabilno i uglavnom relativno toplo vreme", ističe Čubrilo.

Oglasio se i RHMZ: i u nastavku marta stabilno vreme

Kako ističe RHMZ, i u nastavku marta očekuje nas stabilno vreme - jutra hladna, mestimično uz prizemni mraz, a danju pretežno sunčano i toplo.

"Narednih dana jutra hladna, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na 2 m visine. Tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine sa najvišom temperaturom u većini mesta od 14 do 19 stepeni Celzijusa", navodi RHMZ.



U ponedelјak posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu, a od četvrtka do subote ponegde i u ostalim krajevima promenlјivo oblačno, sa retkom pojavom kratkotrajne kiše.

U košavskom području u ponedelјak i utorak će duvati umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlјu povremeno sa udarima olujne jačine. U utorak krajem dana slablјenje košave, a krajem naredne sedmice biće ponovo u pojačanju.

Autor: S.M.