Rano proleće nam stiže: Ristić objavio detaljnu prognozu za naredne dane, pomenuo i zahlađenje

U Srbiji do kraja februara i početkom marta pretežno sunčano vreme, povremeno uz umerenu oblačnost. Jutra će biti prohladna, mestimično sa slabim mrazem, a u toku dana relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 11 do 18 stepeni Celzijusovih.

Naoblačenje koje će u utorak krajem dana zahvatiti severne krajeve, u sredu i četvrtak proširiće se i na ostatak zemlje uslovljavajući ponegde slabu kišu, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, najavio je na svom Fejsbuk profilu da će naša zemlja i Balkan u narednih 15 dana biti pod uticajem povišenog vazdušnog pritiska.

Jutra sveža

- Smenjivaće se afrički i srednjevropski anticiklon. U danima kada budemo bili pod uticajem afričkog anticiklona maksimalne temperature će biti od 12 do 17 stepeni, pod uticajem srednjoevropskog biće za oko pet stepeni niže i kretaće se od sedam do 12 stepeni. Jutra će biti sveža uglavnom od nule do pet stepeni ponegde se očekuje i slab mraz pogotovo u dolinama reka i kotlinama. Padavine će biti retke i prolazne i biće vezane za oslabljenje hladne frontove koji će donositi i manji pad temperatura - najavio je Ristić.

Rano proleće

I Marko Čubrilo za kraj ovog i početak narednog meseca prognozira suvo, stabilno i relativno toplo vreme.

- Sredinom meseca postoji opcija jačeg zahlađenja, ali je ona za sada malo verovatna. Narednih dana vreme bez promena. Jutra hladna uz uglavnom slab, prizeman mraz i retku pojavu magle. Tokom dana sunčano i relativno toplo. Minimumi od -2 do tri stepena Celzijusa. Maksimumi prvo od sedam do 17, a posle 27. februara od 11 do 21 stepen Celzijusa, dakle pravo rano proleće.

pročitajte još Danas slavimo dva sveca: Prema narodnom verovanju ovo treba izbegavati

Autor: Marija Radić