OSMEH I RUŽA: Policajci širom Srbije ovako iznenadili dame na drumu (FOTO)

Povodom Osmog marta - Dana žena, policajci širom Srbije prijatno su iznenadili dame iz svog grada, a pripadnici saobraćajne policije žene koje su bile učesnice u saobraćaju.

Tako su pripadnici Policijske uprave u Nišu, u saradnji sa Gradskom opštinom Palilula, dan posvetili korisnicima Doma za stare "Eskulap centar" uz sledeću poruku:

- Ponekad jedna ruža kaže više od hiljadu reči. Mali znak pažnje za velike živote i snagu generacija koje su nas gradile...

Slično je bilo i na drumovima u Srbiji gde su saobraćajni policajci delili ruže damama...

