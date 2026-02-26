Dobrovoljni vatrogasci širom Srbije pružili podršku Dačiću: Želimo mu brzo ozdravljenje i povratak redovnim dužnostima (FOTO)

Potpredsednik Vlade Srbije, ministar policije Ivica Dačić (60) nalazi se u Kliničkom centru Srbije, a dobrovoljni vatrogasci širom zemlje uputili su mu reči podrške.

Dobrovoljni vatrogasci širom Srbije upućuju iskrene želje za brzo i potpuno ozdravljenje ministru Ivici Dačiću.

Ministar Dačić je uvek pokazivao razumevanje za značaj i ulogu dobrovoljnog vatrogastva u sistemu zaštite i spasavanja. Njegova podrška jačanju kapaciteta dobrovoljnih vatrogasnih društava, unapređenju saradnje sa državnim organima i afirmaciji vatrogastva kao temelja bezbednosti naših građana bila je jasna i dosledna.

Uvereni smo da će snagom koju je mnogo puta pokazao u službi države i građana, prevazići i ovaj izazov.

U ime dobrovoljnih vatrogasaca Srbije – želimo mu brzo ozdravljenje i povratak redovnim dužnostima.

Autor: Jovana Nerić