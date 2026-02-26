AKTUELNO

Politika

NAJNOVIJE INFORMACIJE O DAČIĆU IZ KLINIČKOG CENTRA: Ministar u teškom stanju, lekari čine sve da mu spasu život

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Beta/Miloš Miškov, Tanjug/Sava Radovanović ||

Potpredsednik Vlade Srbije, ministar policije Ivica Dačić (60) i dalje je u životnoj opasnosti, saznaje Informer od izvora iz Kliničkog centra Srbije (KCS).

Lekari Klinike za pulmologiju KCS čine sve što je u njihovoj moći da lideru SPS spasu život.

- Vitalni parametri Ivice Dačića bolji su nego noćas, ali on je i dalje u životno ugrožavajućoj situaciji - prenose naši

Lekari će se danas u 17h obratiti javnosti i saopštiti detalje o zdravstvenom stanju Ivice Dačića.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić praktično je oterao Dačića u bolnicu, nakon što je video da loše izgleda na komemoraciji diplomati Vladislavu Jovanoviću.

Vučić ga posetio pre puta u Kazahstan

Vučić je posetio Dačića i sinoć i jutros u KCS, pre nego što je otputovao za Astanu u dvodnevnu posetu Kazahstanu.

Dačića su obišli i članovi porodice i najbliži saradnici.

Podršku ministru i lideru SPS dali su brojni funkcioneri i političari.

pročitajte još

'LEKARI KAŽU...' Vučić jutros posetio Dačića: Ovo su najnovije informacije o njegovom zdravstvenom stanju

Autor: Jovana Nerić

#Ivica Dačić

#KCS

POVEZANE VESTI

Politika

'BORIMO SE ZA DAČIĆEV ŽIVOT' Oglasio se doktor Kliničkog centra o stanju ministra: Na mehaničkoj ventilaciji je, ključni su narednih 72 sata

Hronika

MINISTAR DAČIĆ OTKRIO SVE DETALJE ISTORIJSKE AKCIJE POLICIJE: Zapljenjeno droge koliko je bilo ukupno za prošlu godinu - Uhapšeni otac i sin

Politika

MINISTAR DAČIĆ POSETIO KOSJERIĆ: Došao sam da podržim našu zajedničku listu 'Ne damo Srbiju - Aleksandar Vučić' (FOTO)

Politika

SLOBODA OSVOJENA U ORAŠCU DANAS SE ČUVA KROZ STABILNOST, MIR I DOSTOJANSTVO: Ministar Dačić čestitao Dan državnosti

Hronika

TRI OSOBE U VEOMA TEŠKOM STANJU! Direktorka Kliničkog centra Vojvodine detaljno o stanju povređenih ispod ruševina

Region

Najnovije informacije o stanju povređenih u masakru na Cetinju: Jedan od pacijenata veoma kritično, sa neizvesnim ishodom