NAJNOVIJE INFORMACIJE O DAČIĆU IZ KLINIČKOG CENTRA: Ministar u teškom stanju, lekari čine sve da mu spasu život

Potpredsednik Vlade Srbije, ministar policije Ivica Dačić (60) i dalje je u životnoj opasnosti, saznaje Informer od izvora iz Kliničkog centra Srbije (KCS).
Lekari Klinike za pulmologiju KCS čine sve što je u njihovoj moći da lideru SPS spasu život.
- Vitalni parametri Ivice Dačića bolji su nego noćas, ali on je i dalje u životno ugrožavajućoj situaciji - prenose naši
Lekari će se danas u 17h obratiti javnosti i saopštiti detalje o zdravstvenom stanju Ivice Dačića.
Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić praktično je oterao Dačića u bolnicu, nakon što je video da loše izgleda na komemoraciji diplomati Vladislavu Jovanoviću.
Vučić ga posetio pre puta u Kazahstan
Vučić je posetio Dačića i sinoć i jutros u KCS, pre nego što je otputovao za Astanu u dvodnevnu posetu Kazahstanu.
Dačića su obišli i članovi porodice i najbliži saradnici.
Podršku ministru i lideru SPS dali su brojni funkcioneri i političari.
Autor: Jovana Nerić