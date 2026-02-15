SLOBODA OSVOJENA U ORAŠCU DANAS SE ČUVA KROZ STABILNOST, MIR I DOSTOJANSTVO: Ministar Dačić čestitao Dan državnosti

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je građanima Srbije čestitke i najbolje želje povodom 15. februara, Dana državnosti.

Čestitku ministra Dačića prenosimo u celosti:

Srbija je 1804. godine u Orašcu, krenula putem borbe za slobodu i izgradnje svoje moderne države. Sretenje nije samo naš najveći državni praznik. To je dan kada se, po predanju i istorijskoj istini, susreću naša prošlost i naša budućnost.

Svakog 15. februara slavimo vekovnu težnju srpskog naroda za slobodom i nezavisnošću i sa ponosom se sećamo slavnih predaka koji su ugradili sebe u državnu tradiciju Srbije. Sloboda osvojena u Orašcu danas se čuva kroz stabilnost, mir i dostojanstvo.

Naša odgovornost je da tu slobodu očuvamo u miru, da je nadograđujemo kroz obrazovanje i ekonomski napredak, jer je to najsvetliji zadatak koji možemo imati, ali i obaveza koju dugujemo svima onima koji su se za nezavisnu i snažnu Srbiju borili.

Želim i kao predsednik Socijalističke partije Srbije još jednom da istaknem da smo mi kao državotvorna partija ponosni na sve rezultate koje smo postigli u odbrani nacionalnih i državnih interesa i razvoju Srbije zajedno u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom i predsednikom Aleksandrom Vučićem. U najboljem interesu Srbije je da ta saradnja bude nastavljena i dalje u narednom periodu.

Svim građanima Republike Srbije želim srećan Dan državnosti, da ga provedu u miru i porodičnoj slozi, sa verom u bolju, modernu i prosperitetnu Srbiju”, navodi se u čestitki ministra Dačića povodom Dana državnosti.

Autor: D.Bošković