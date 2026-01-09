'SRBIJA ČVRSTO UZ SRPSKU' Ivica Dačić poslao moćnu poruku povodom 9. januara

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova, Ivica Dačić, uputio je snažnu poruku povodom Dana Republike Srpske, naglašavajući neraskidivu vezu između naroda sa obe strane Drine.

Dačić je putem svog Instagram profila građanima RS uputio iskrene čestitke, podsećajući na važnost ovog datuma.

"Srpska je neupitna činjenica"

On je istakao da je 9. januar simbol opstanka i ponosa srpskog naroda.

Dan Republike Srpske je jedan od najvažnijih datuma za srpski narod i snažan simbol jedinstva i istrajnosti u očuvanju identiteta, tradicije i nacionalnog dostojanstva. Republika Srpska je trajna i neupitna činjenica, utemeljena u Dejtonskom mirovnom sporazumu - poručio je Dačić.

Jedinstvo iznad svih podela

Ministar je posebno podvukao da u teškim vremenima ne sme biti mesta za unutrašnje sukobe, već da fokus mora biti na miru i stabilnosti.

Samo složni, jedinstveni i okrenuti miru možemo sačuvati ono što je stvarano sa velikom žrtvom i odgovornošću. Jedinstvo srpskog naroda sa obe strane Drine mora da bude iznad svih podela, jer je ono najveća snaga u vremenima izazova - naveo je on.

"Srbija ostaje čvrsto uz Republiku Srpsku, ne samo politički, već i bratski, kao oslonac i podrška u očuvanju mira, stabilnosti i nacionalnog identiteta", napisao je Dačić.

Autor: Iva Besarabić