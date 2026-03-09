Srbija pod OLUJNIM UDARIMA VETRA: Evo gde je najkritičnije, a ono što sledi zahteva OPREZ

Nastavlja se stabilno i vreme nalik prolećnom. Ipak, jutra i noći su hladne, u većini predela uz mraz.
Ovih dana Srbija se nalazi u sistemu vrlo visokog vazdušnog pritiska, uz vedro i stabilno vreme.
Ipak, centar visokog pritiska nalazi se istočnije, a nizak nad zapadnim Mediteranom, pa se nad našim područjem beležei izraženi gradijent.
Iz ovog razvloga je vetrovito.
Širom Srbije danas i sutra duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području i veoma jak.
Najjači udari jugoistočnog vetra očekuju se na jugu Banata i u donjem delu Podunavlja.
U ovim predelima očekuju se olujni udari košave od 80 km/h.
Košava će duvati i u Beogradu.
Inače, košava će biti praćena vedrim i suvim vremenom.
Usled pojačane košave, biće i malo hladnije, a i subjektivni osećaj niže temperature biće nešto izraženije.
Slabljenje vetra očekuje se u sredu.
Ipak, prema trenutnim prognozama ponovo bi počela da duva košava.
Autor: Iva Besarabić