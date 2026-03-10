Lazarević o tužbi Deleza: Imamo dosta argumenata, država će se lavovski boriti

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je da Srbija ima snažne argumente u arbitražnom sporu koji je protiv države pokrenula kompanija "Delez", kao i da će se država lavovski boriti kako bi zaštitila svoje interese.

Ministarka je istakla da će državu u arbitražnom postupku zastupati Republičko pravobranilaštvo, jer je to institucija koja je formalno nadležna za takve sporove.

"Komunicirali smo sa Delezom, imali smo značajan broj sastanaka i sa centralnim menadžmentom iz Holandije i sa njihovim menadžmentom u Srbiji. Pozivaju se na svoja prava kao investitora na osnovu sporazuma o zaštiti i promociji investicija, bilateralnom sporazumu sa Kraljevinom Holandijom. Država je bila prilično čvrsta u tome da dovedemo red na tržištu", napominje ministarka u razgovoru za Javni medijski servis.

Naglasila je da Srbija nema nameru da odustane od bilo čega u ovom slučaju.

"Država ima dosta argumenata na svojoj strani. Oni su velika i moćna kompanija, ali, prosto, ovo su interesi države i apsolutno ne bih želela da pravim nikakvu analogiju kao što neki mediji čine sa nekim prethodnim arbitražama, kao da je to unapred izgubljen proces", kaže Lazarević.

Naglašava da novi zakon o nefer trgovačkim praksama ne bi trebalo da bude dodatni motiv kompaniji Delez da tuži Srbiju, pošto je u pitanju evropski zakon, koji postoji već nekoliko godina među brojnim državama članicama.

Kada je reč o antimonopolskoj komisiji, koja treba da utvrdi da li su Delez i još tri trgovinska lanca dogovarali cene, resorna ministarka navodi da istraga i dokazivanje nisu jednostavni postupci.

"Sa istragom se odmaklo i mislim da možemo da očekujemo uskoro rezultate, ali nisam nadležna", smatra ministarka.

Kompanija Ahold Delhaize potvrdila je 6. februara da je podnela zahtev za arbitražu Međunarodnom centru za rešavanje investicionih sporova (ICSID) da bi zaštitila, kako je saopštila, svoja prava prema Bilateralnom investicionom sporazumu između Holandije i Srbije u vezi sa regulatornim merama koje je Vlada Srbije sprovela u septembru 2025. godine.

Kompanija tvrdi da je odluka Vlade Srbije uticala na više od 85 odsto prihoda kompanije Delhaize Serbia, kao i da su bili primorani da donesu odluku o zatvaranju 25 prodavnica i obustave investicije planirane za 2026. godinu, što je dovelo do gubitka više stotina radnih mesta u Srbiji.

Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova - ICSID (Center for Setlements of Investments Disputes) je svetska institucija koja se bavi rešavanjem sporova između država i stranih investitora.

ICSID je deo Grupacije Svetske banke i njegovo glavno sedište je u Vašingtonu.

U reakciji na ovu vest, Lazarevićeva je rekla ranije da je tako nešto najavljivano ali da država nije htela da odustane od Uredbe o ograničavanju marži.

"Od septembra trpimo pritiske i pretnje da će se pokrenuti arbitraža i odoleli smo pritisku da ne ukinemo Uredbu o ograničenju marži", rekla je ranije ministarka .

Vlada Srbije je uredbom ograničila trgovačke marže od 1. septembra 2025. do kraja februara 2026. za oko 20.000 proizvoda, koji obuhvataju osnovne životne namirnice, kućnu hemiju i higijenu, po kojoj najviša stopa marže u trgovini na malo, obračunata na prodajnu cenu bez poreza na dodatu vrednost, ne može biti veća od 20 odsto.

Takozvani "of rabat" su ograničeni na 10 odsto i odnose se na svu robu koju dobavljač isporučuje trgovcu.

Takođe dopunjena uredba je ograničila logistički rabat i naknadu za manjak robe i otpis robe na tri odnosno jedan odsto.

Autor: Iva Besarabić