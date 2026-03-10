Vladica IZVADIO ZMIJU iz groba! Cela akcija snimljena: Mora da se sahrani čovek (VIDEO)

Čuveni zmijolovac iz Vladičinog Hana, Vladica Stanković, već sa prvim sunčanim danima ima pune ruke posle, pa je tako već krajem februara imao više slučajeva izvlačenja zmija i pozive uplašenih ljudi za pomoć, a koji su u svojim domovima ili u mestima gde ima ljudi zatekli ove životinje.

Poslednja u nizu akcija lova na zmije poznatog Vladice dogodila se, ni manje ni više, nego na groblju, a gde je morao, kako je objavio na društvenim mrežama, da živ legne u grob da bi izvadio jedan primerak prilično duge zmije, a koja je uoravo rešila na ovom neobičnom mestu da se zavuče i napravi mu pravi posao.

"Kada legneš živ u grob da izvadiš zmiju. Šta ćeš, mora da se sahrani čovek" napisao je Vladica u objavi na Instagramu, pa podelio dramatičan video snimak na kom se vidi kako izgleda cela akcija lova na ovu ne toliko voljenu zver.

Prvi zmiju ove sezone Vladica je, kako smo već pisali, "izbunario" u selu Prekodolce u Vladičinom Hanu i to stepskog smuka.

"Zmije kod porodice Zlatković. Krenula sezona", naveo je on tada u objavi.

Smuka je stavio oko vrata i "zaronio" još jednom u bunar, tražeći još zmija.

Autor: S.M.