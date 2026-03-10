Od ovog datuma temperatura u PADU: Evo da li Srbiju očekuje značajnije ZAHLAĐENJE, detaljna prognoza

Nastavlja se prolećno vreme u Srbiji. I narednih dana očekuje se sunčano, tokom dana i veoma toplo vreme za ovo doba godine.

Maksimalna temperatura biće od 16 do 22 °C, u Beogradu oko 20 stepeni.

Jutra i noći biće hladni, u južnim predelima i uz mraz, a u dolinama i kotlinama očekuje se magla.

Nebo nad Srbijom biće uglavnom vedro, dok se u sredu poslepodne i uveče na severozapadu i zapadu očekuje povećanje oblačnosti, ponegde sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, uglavnom na zapadu Vojvodine i u Podrinju.

Pravo prolećno vreme očekuje se do vikenda, a temperature će biti i za 7–8 stepeni više od proseka za ovo doba godine.

U petak i za vikend ponovo će duvati pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima.

Od nedelje se očekuje nešto više oblaka, ponegde će biti uslova za slabu kišu, ali će se u većini predela zadržati suvo.

Već od nedelje sledi pad temperature vazduha, pa će u prvoj polovini sledeće sedmice biti nešto svežije. Temperature će biti u padu za oko 5 stepeni i kretaće se od 12 do 16 stepeni. Čak i ove temperature su za koji stepen više od proseka za sredinu marta.

Košava će u nedelju krajem dana prestati da duva, a jugoistočni vetar u ponedeljak biće u skretanju na pojačan severozapadni.

Iako se od 15. očekuje manji pad temperature vazduha, ova promena vremena neće doneti Srbiji značajnije zahlađenje, niti obilnije padavine.

Dakle, do kraja kalendarske zime vreme u Srbiji ostaće nalik prolećnom.



Autor: Iva Besarabić