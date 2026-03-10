UŽIVAJTE U SUNCU DO OVOG DATUMA, A ONDA SLEDI PREOKRET: Evo kako nas vreme čeka, OVO je najdetaljnija prognoza RHMZ sve do avgusta

Mnogi sugrađani obradovali su se prijatnim vremenom prethodnih dana koje će, po svemu sudeći, potrajati do 17. marta. Nakon toga sledi, kako navodi meteorolog amater Marko Čubrilo, izvesna destabilizacija atmosfere i zahlađenje.

- Narednih dana biće uglavnom stabilno, suvo i relativno toplo. Samo u četvtrtak - uz prolazno povećanje oblačnosti, a ponegde i slabu kišu. Od srede košava slabi i prestaje. Dnevni maksimumi i dalje iznad proseka i kretaće se najčešće od +10 do +20 stepeni Celzijusa. Posle 17. marta stoji signal za pogoršanje vremena uz zahlađenje, ali u ovom momentu nema načina da se precizira njegova snaga kada su u pitanju padavine ili zahlađenje. Do kraja ove nedelje ostajemo u pretežno stabilnom i relativno toplom vremenu - naveo je Čubrilo na mrežama.

April

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda i april će biti topliji i prosečno vlažan.

- U prvoj dekadi aprila moguća pojava slabog do umerenog mraza. Srednja minimalna temperatura vazduha u aprilu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost aprilske srednje minimalne temperature vazduha oko 9.6 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u aprilu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u celoj Srbiji biti za 0.5 do jedan stepen više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom aprila biće oko 18.7 stepeni. Mesečna suma padavina tokom aprila zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini aprilska suma padavina iznosiće oko 51 mm.

Maj

Maj će u većem delu naše zemlje biti topliji i prosečno vlažan, a u Vojvodini i istočnoj Srbiji prosečno topao i prosečno vlažan mesec sa majskim kišama.

- U većem delu Srbije srednja minimalna temperatura vazduha u maju biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njene vrednosti biti za 0.5 do jedan stepen viša u odnosu na višegodišnji prosek, a u Vojvodini i istočnoj Srbiji će se zadržavati u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša do 0.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost majske srednje minimalne temperature vazduha oko 13.4 stepena - navodi se u prognozi i dodaje:

- U većem delu Srbije srednja maksimalna temperatura vazduha u maju biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njene vrednosti biti za 0.5 do jedan stepen više u odnosu na višegodišnji prosek, a u Vojvodini i Istočnoj Srbiji će se zadržavati u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim do 0.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom maja biće oko 24.2 stepena. Mesečna suma padavina tokom maja zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do pet mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini majska suma padavina iznosiće oko 64 mm.

Jun

Jun će takođe u većem delu zemlje biti prosečno topao, nestabilan, ali prosečno vlažan mesec.

- U Šumadiji topliji i prosečno vlažan, a u jugozapadnoj Srbiji topliji i suvlji jun. U većem delu Srbije srednja minimalna temperatura vazduha u junu zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena srednja vrednost biti do 0.5 iznad višegodišnjeg proseka, a u Šumadiji i Jugozapadnoj Srbiji biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njene vrednosti biti više za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost junu srednje minimalne temperature vazduha oko 16.6 stepeni. U većem delu Srbije srednja maksimalna temperatura vazduha u junu zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će biti do 0.5 više u odnosu na višegodišnji prosek, a u Šumadiji i Jugozapadnoj Srbiji, biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njene vrednosti biti više za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom juna biće oko 27.1 stepen - navodi RHMZ i dodaje:

- U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom juna zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek, a u Jugozapadnoj Srbiji biće ispod višegodišnjeg proseka, sa vrednostima za 10 mm do 20 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini junska suma padavina iznosiće oko 51 mm.

Jul

RHMZ najavljuje prosečno topao i vlažan jul sa pojavom toplotnog talasa.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u julu biće u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša do 0.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost julske srednje minimalne temperature vazduha oko 18.6 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u julu zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim do 0.5 u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom jula biće oko 29.2 stepena. Mesečna suma padavina tokom jula zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini julska suma padavina iznosiće oko 40 mm.

Avgust

Avgust će takođe biti prosečno topao i mesec sa toplotnim talasima.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u avgustu zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša do 0.5 u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost avgustovske srednje minimalne temperature vazduha oko 18.6. Srednja maksimalna temperatura vazduha u avgustu biće u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u celoj Srbiji do 0.5 više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom avgusta biće oko 30.1 stepen. Mesečna suma padavina tokom avgusta zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini avgustska suma padavina iznosiće oko 51 mm.

Autor: Iva Besarabić