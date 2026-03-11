SPREMITE SE ZA VREMENSKI ŠOK OBRT: Biće do 21 stepen, a onda stižu SNEG I ZAHLAĐENJE

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine do kraja nedelje. Tokom dana ćemo uživati u prolećnim temperaturama koje će se kretati do čak 21 stepen Celzijusa.

Ipak, jutra će biti sveža, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, dok se na jugu, jugozapadu i jugoistoku zemlje ponegde očekuje i slab mraz na dva metra visine. U zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji u popodnevnim satima moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak usled lokalnog razvoja oblačnosti. U košavskom području će predstojećeg vikenda, 14. i 15. marta, ponovo duvati umeren i jak jugoistočni vetar.

Detaljna RHMZ prognoza iz dana u dan

U sredu posle jutarnjeg mraza sunčano i toplo

Ujutru se očekuje mestimično slab prizemni mraz, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije i mraz na 2 metra visine. Tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, dok će se najniža temperatura kretati od -2 na jugoistoku do 8 stepeni na jugu Banata.

Najviša dnevna temperatura iznosiće od 18 do 21 stepen, dok će u Negotinskoj Krajini biti oko 16 stepeni. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, a na jugu Banata pre podne umeren i jak uz kasnije slabljenje.

U četvrtak stiže naoblačenje uz kišu i pljusak

Vreme će biti pretežno sunčano, dok se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak ujutru na severozapadu Vojvodine, a posle podne na zapadu i jugozapadu Srbije. Vetar će biti slab do umeren, istočni i jugoistočni.

RHMZ petodnevna vremenska prognoza za Beograd

Najniža temperatura iznosiće od -1 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 17 do 21 stepen.

Kiša samo u planinskim predelima

U petak će se zadržati pretežno sunčano vreme, mada se posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije, uz promenljivu oblačnost, ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar.

Minimalna temperatura biće od 0 do 8 stepeni, a maksimalna od 17 do 20 stepeni.

Za vikend se vraća košava

U subotu se očekuje pretežno sunčano, ali se i dalje posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije očekuje kratkotrajna kiša. Vetar će biti istočni i jugoistočni, u košavskom području u pojačanju na umeren i jak sa udarima većim od 60 km/h.

Temperatura će se kretati od jutarnjih 1 stepen do dnevnih 20 stepeni.

Toplo i sunčano do 19. marta

Od nedelje, 15. marta, narednih pet dana do 19. marta, zadržaće se pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine, pri čemu će u nedelju u košavskom području i dalje duvati umeren i jak jugoistočni vetar - košava.

Destabilizacija atmosfere

Meteorolog amater Marko Čubrilo u svojoj prognozi ističe da će do kraja ove nedelje vreme ostati pretežno stabilno i relativno toplo. Do oko 15. marta nad našim područjem će dominirati polje anticiklona, donoseći suvo vreme sa dnevnim maksimumima iznad proseka, koji će se kretati najčešće od 10 do 20 stepeni.

- Samo bi u noći ka petku ili u petak ponegde uz više oblaka bila moguća slaba kiša, ali se značajne padavine ne očekuju - objavio je Čubrilo.

Prema njegovoj najnovijoj vremenskoj prognozi, do četvrtka se očekuje samo prolazno povećanje oblačnosti i ponegde slaba kiša, dok košava prestaje. Minimumi nad većim delom regiona kretaće se od -3 do 3 stepena.

Pad temperature i sneg na planinama

Međutim, nakon 17. marta sledi promena i izvesna destabilizacija atmosfere uz zahlađenje. Operativni ECMWF model već oko 16. marta predviđa narušavanje anticiklona, premeštanje hladnog fronta, prolazne padavine i osetno zahlađenje. Dok bi do 15. marta maksimumi ponegde išli i oko 21 stepen, oko 16. marta bi temperature mogle naglo pasti na 6 do 15 stepeni Celzijusa.

Isti prognostički model, kako je najavio Čubrilo, za oko 17. mart simulira novo pogoršanje vremena uz sekundarnu ciklogenezu nad Jadranom, nove i potencijalno obilnije padavine, dok se na planinama preko 1.000 metara nadmorske visine očekuje sneg. Počeo bi da duva severozapadni vetar, a duž Jadrana bi bura polako smenjivala jugo.

Kraj marta hladniji od početka meseca

Dnevni maksimumi oko 18. marta pašće na svega 4 do 9 stepeni Celzijusa, što je u okvirima proseka za ovo doba godine ili malo ispod njega. Čubrilo navodi da, iako postoji jasan signal za pogoršanje vremena, u ovom momentu nema načina da se precizira njegova tačna snaga kada su u pitanju količina padavina i jačina zahlađenja.

Dugoročni mesečni ECMWF model do kraja marta pokazuje znatno dinamičniju atmosferu sa čestim pogoršanjima, kišom i planinskim snegom, što znači da bi drugi deo meseca mogao biti hladniji od prvog.

- Tome doprinosi i trenutno okretanje vetrova na istočne u stratosferi, dok se predviđa da bi polarni vrtlog u potpunosti nestao do septembra, mada je to redovna, sezonska pojava - zaključuje Čubrilo.

Autor: S.M.