Za vikend više od 20 stepeni, a onda preokret: Tačno ovog dana stiže zahlađenje, budi se baba Marta

Do ponedeljka pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine, a od utorka sledi manji pad dnevnih temperatura.

U Srbiji oba dana vikenda nakon hladnog jutra, u toku dana pretežno sunčano i toplo.

Posle podne na jugu i jugozapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -2 do 8 stepeni, a najviša od 17 do 21 stepen Celzijusa, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Biometeorološka prognoza

Povolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima - navodi RHMZ.

Nedelja

Nakon hladnog jutra, u toku dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugozapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -2 do 8 stepeni, a najviša od 15 do 20 stepeni.

Ponedeljak

Nakon hladnog jutra, u toku dana pretežno sunčano i toplo. Кrajem dana na jugu i jugozapadu Srbije umereno naoblačenje bez padavina, a ova oblačnost u toku noći širiće se ka ostalim regionima. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 6 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni.

Utorak

U većem delu umereno oblačno i suvo, a slaba kiša očekuje se ponegde na zapadu i jugozapadu Srbije. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 0 do 7 stepeni, a najviša od 12 do 17 stepeni.

- Naredne sedmice nastavak stabilnog vremena. Do ponedeljka u većini mesta sunčano sa maksimalnim temperaturama od 15 do 20 stepeni, a u košavskom području i vetrovito, a od utorka do subote promenljivo oblačno uz manji pad dnevnih temperatura - navodi RHMZ i dodaje:

- U većem delu zemlje zadržaće se suvo, a kratkotrajna kiša, kao lokalna pojava, biće moguća samo na zapadu i jugozapadu Srbije, kao i na severozapadu Vojvodine.

