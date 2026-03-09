Tačno ovog datuma stiže zahlađenje: Srbiji preti hladni front - Baba Marta se vraća na velika vrata?!

U Srbiji se narednih dana očekuju hladna jutra, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde i sa slabim mrazom, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i relativno toplo za ovaj period godine, nakon čega dolazi do naglog zahlađenja.

Do kraja dana u brdsko-planinskim predelima jugozapada i juga očekuje se promenljivo oblačno vreme, dok se od četvrtka do subote povremeno može javiti kratkotrajna kiša i u drugim krajevima Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U košavskom području u utorak duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, a u delovima juga Banata i donjeg Podunavlja povremeno i olujne jačine. Krajem utorka vetar će slabiti, ali se krajem naredne sedmice očekuje njegovo pojačanje.

Sinoptička situacija do polovine meseca će ostati stabilna uz dominaciju visokog pritiska, što znači da će temperature ostati iznad proseka, dok će s istoka Evrope stizati suv i malo svežiji vazduh. Subjektivan osećaj hladnoće pojačaće umeren i jak vetar, ali realne maksimalne temperature će se kretati od oko 7 stepeni na krajnjem istoku Srbije do 17 stepeni na jugozapadu.

U četvrtak se očekuje prolazno naoblačenje uz mogućnost slabe kiše, kada će košava prestati. Nakon toga, oko 19. marta, nad regionom bi mogao stići ciklon sa zapadnog Mediterana, što će doneti pogoršanje vremena, a oko 22. marta moguće je novo zahlađenje, iako ne očekuje se ekstreman sneg osim na planinama.

Takođe, meterolog Ivan Ristić upozorio je da mart ume biti veoma promenljiv i da su mogući prodori hladnijeg vazduha koji bi mogli vratiti temperature na zimske vrednosti.

- Mart ume da bude veoma prevrtljiv. Definitivno postoji šansa da dođe do prodora hladnijeg vazduha i da temperature padnu na zimske, februarske vrednosti. "Baba Marta" itekako može da pokaže svoje zube, i to bi bio najhladniji period koji bi mogao da se oduži do kraja kalendarske zime - otkrio je meteorolog Ivan Ristić.

Autor: Marija Radić