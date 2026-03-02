AKTUELNO

ZUBATO SUNCE I NOKAUT HLADNIM TALASOM! Vremenska prognoza za mart: Baba Marta 'napada' od ovog datuma

Prvi martovski radni dan doneće nam pretežno sunčano i toplo vreme.

Nakon svežeg jutra koje nas tera da se ne još uvek ne odreknemo tople zimske garderobe, današnji dan će u nastavku biti idealan za boravak na otvorenom uz maksimalnih 18 stepeni, uz slab vetar, zapadni i severozapadni.

Jutarnja temperatura će biti od -2 do 6 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 18 stepeni.

Pre podne će biti umereno do potpuno oblačno, a posle podne na severu, do kraja dana i u ostalim krajevima će se razvedriti.

U utorak nas očekuje pretežno sunčano vreme, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, severnih pravaca.

Jutarnja temperatura od 2 do 7 stepeni

Od srede više oblačnosti, a od četvrtka mestimično sa kišom, pretežno u centralnim i južnim predelima, precizira RHMZ, uz najavu da nas od idućeg vikenda očekuje pad temperature.

Jači ulazak u proleće pa "nokaut" hladnim talasom

Kako je nedavno objasnio meteorolog Nedeljko Todorović, temperature koje su zabeležene poslednjih dana i koje će biti narednih 10 do 15 dana, primerenije su drugoj polovini marta, čak i kraju marta, što znači da smo ušli u proleće malo snažnije.

Sa druge strane, meteorolog Ivan Ristić je u nedavnom televizijskom gostovanju rekao da bi nas 8. marta mogao očekivati i sneg.

Što se tiče dalje vremenske prognoze, ona sezonska RHMZ-a navodi da će mart biti blaži i prosečno vlažan mesec sa mogućim umerenim jutarnjim mrazevima.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do 1.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost martovske srednje minimalne temperature vazduha oko 5.2 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do 1.5 u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom marta biće oko 13.1 stepen - navodi republički zavod.

Prema rečima Nedeljka Todorovića, tokom marta vreme će i dalje biti promenljivo - naizmenično toplo, sunčano, sa mogućim zahlađenjima i ponekim snežnim padavinama.

Srednji datum zadržavanja snega na tlu za većinu mesta u Srbiji je početak marta, a srednji datum prvih snežnih padavina je od 20. do 25. marta, iako sneg može pasti i kasnije, čak i u aprilu.

