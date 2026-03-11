VASPITAČICE POD LUPOM Utvrđuje se odgovornost u čačanskom vrtiću nakon što je dečak išetao iz dvorišta

Povodom incidenta koji se dogodio 9. marta, kada je petogodišnje dete samostalno napustilo objekat Predškolske ustanove "Radost", iz ove ustanove saopštili su da su odmah preduzete sve zakonom predviđene mere i da je u toku utvrđivanje odgovornosti.

Ističu da je bezbednost dece apsolutni prioritet ove ustanove, ali da je ovaj izolovani slučaj ukazao na potrebu dodatnog unapređenja sistema zaštite.

- Odmah po saznanju o događaju pokrenuti su svi zakonom predviđeni postupci. U toku je detaljno utvrđivanje odgovornosti svih zaposlenih koji su bili uključeni u proces rada u tom trenutku, a prema odgovornima će biti preduzete mere u skladu sa zakonom - potvrđeno je za RINU.

"Sigurnost i dobrobit dece ostaju naša primarna obaveza"

Iz PU "Radost" ističu da će nastaviti sa unapređenjem nadzora i tehničkih mera bezbednosti kako se slični propusti više ne bi ponovili.

- Sigurnost i dobrobit dece ostaju naša primarna obaveza. Zahvaljujemo roditeljima na poverenju i uveravamo ih da ćemo učiniti sve da ustanova ostane sigurno okruženje za najmlađe - poručili su iz vrtića.

Detalji o okolnostima pod kojima je dete napustilo objekat za sada nisu saopšteni.

Ovim povodom oglasila se i direktorka vrtića u Čačku iz kog je nestao dečak (5).

Autor: S.M.