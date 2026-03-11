AKTUELNO

VASPITAČICE POD LUPOM Utvrđuje se odgovornost u čačanskom vrtiću nakon što je dečak išetao iz dvorišta

Izvor: RINA, Foto: Pixabay.com/LRCL ||

Povodom incidenta koji se dogodio 9. marta, kada je petogodišnje dete samostalno napustilo objekat Predškolske ustanove "Radost", iz ove ustanove saopštili su da su odmah preduzete sve zakonom predviđene mere i da je u toku utvrđivanje odgovornosti.

Ističu da je bezbednost dece apsolutni prioritet ove ustanove, ali da je ovaj izolovani slučaj ukazao na potrebu dodatnog unapređenja sistema zaštite.

- Odmah po saznanju o događaju pokrenuti su svi zakonom predviđeni postupci. U toku je detaljno utvrđivanje odgovornosti svih zaposlenih koji su bili uključeni u proces rada u tom trenutku, a prema odgovornima će biti preduzete mere u skladu sa zakonom - potvrđeno je za RINU.

"Sigurnost i dobrobit dece ostaju naša primarna obaveza"
Iz PU "Radost" ističu da će nastaviti sa unapređenjem nadzora i tehničkih mera bezbednosti kako se slični propusti više ne bi ponovili.

- Sigurnost i dobrobit dece ostaju naša primarna obaveza. Zahvaljujemo roditeljima na poverenju i uveravamo ih da ćemo učiniti sve da ustanova ostane sigurno okruženje za najmlađe - poručili su iz vrtića.

Detalji o okolnostima pod kojima je dete napustilo objekat za sada nisu saopšteni.

Ovim povodom oglasila se i direktorka vrtića u Čačku iz kog je nestao dečak (5).

Autor: S.M.

