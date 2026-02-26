AKTUELNO

UŽAS U VRTIĆU KOD SARAJEVA! Uhapšene vaspitačice zbog sumnje na zlostavljanje deteta

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Pixabay.com/Printscreen YouTube/ Eviazoom.gr tv ||

Dve vaspitačice predškolske ustanove "Bambini" u Sarajevu uhapšene su zbog sumnje da su počinile krivična dela psihičko nasilje, zapuštanje ili zlostavljanje deteta i laka telesna povreda u saizvršilaštvu, te su nakon kriminalističke obrade u MUP-u KS predate u nadležnost Tužilaštva KS.

„Nakon što ih ispita postupajuća tužiteljka, odlučiće o daljim merama. Sumnjiče se da su počinile krivična dela psihičko nasilje, zapuštanje ili zlostavljanje deteta i laka telesna povreda u saučesništvu“, rekli su u tužilaštvu.

Kako navode, budući da je reč o krivičnom delu s prioritetom zaštite oštećene osobe, u ovom slučaju deteta, druge informacije Tužilaštvo KS ne može saopštavati.Inače, mediji su ranije preneli da je jedno dete bilo izloženo psihičkom i fizičkom zlostavljanju, vređanju i ismejavanju, a da se navodno incident dogodio 5. februara ove godine između 15.00 i 16.00 časova.

Ranije je, kako su pisali mediji, izdata i naredba za izuzimanje snimaka video-nadzora i dokumentacije iz privatne predškolske ustanove „Bambini“ koja se nalazi u Hadžićima, a istražni organi rade na utvrđivanju svih činjenica.

Autor: Jovana Nerić

