VELIKI ODZIV GRAĐANA! Fond PIO održao tribinu u Knjaževcu - Evo ŠTA je najviše zanimalo penzionere

Izvor: Pink.rs, Foto: PIO ||

„Kada će se ukinuti penali za prevremenu penziju?“, „Koliko je uvećanje uz penziju“, „Da li imam pravo da koristim banjski oporavak preko Fonda?“- bila su neka od pitanja penzionera na današnjoj tribini u Knjaževcu, na koja su predstavnici Fonda PIO, Saveza penzionera Srbije i lokalne samouprave odgovarali.

Cilj Fonda je da direktno od svojih korisnika dobije informacije koji su to problemi ili nedoumice sa kojima se stariji susreću i da zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave i drugih institucija pomognu da budu rešeni. Osim toga, ovi susreti su prilika da penzioneri saznaju i šta sve mogu da očekuju od Fonda PIO kao institucije koja, osim isplate penzija, brine o njihovom zdravlju i aktivnom trećem dobu, kako bi kvalitet njihovog života bio sve bolji.

Foto: PIO

- Ovde smo zbog vas, da vas saslušamo, da odgovorimo na sva vaša pitanja, da saslušamo predloge i sugestije koje vi imate. Verujemo u godine vašeg iskustva i uvek vam kažemo hvala za sve što ste pružili našoj deci, nama i državi. Fond PIO će, kao i do sada, raditi na tome da svake godine pošalje više penzionera u banje, da podeli više paketa solidarne pomoći, da brine o vašem zdravlju i da vam uvek bude na usluzi – poručio je Ognjenović u Knjaževcu i najavio da će tribine biti održavane tokom cele godine, širom Srbije.

Profesor dr Andreja Savić zahvalio je državi i Fondu na trudu koji ulažu za poboljšanje društvenog standarda penzionera.

Foto: PIO

- Za penzionersku populaciju, kojoj pripada više od 1,6 miliona građana, važno je da se Fond i država dobro brinu o njima i da se kao tim borimo da penzioneri imaju ispunjeno svoje treće doba kako bi ostali zdravi i aktivni i nakon odlaska u penziju - rekao je Savić.

Podršku tribini pružili su, kao i do sada Banka Poštanska štedionica i Kompanija Dunav osiguranje. Iz Knjaževca je poslata poruka da zajedno možemo učiniti korak više da bi se živelo bolje i kvalitetnije.

Foto: PIO

Autor: S.M.

