HITNA POMOĆ U KRAGUJEVCU IMALA PUNE RUKE POSLA! Jedna grupa pacijenata NAJČEŠĆE ZVALA: Evo na kakve tegobe su se žalili

U prethodna 24 sata ekipe hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 44 terena (28 tokom dana i 16 tokom noći).

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 43 pregleda odraslih osoba (tokom dana 20, a tokom noći 23 pregleda).

Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 17.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, povišenom temperaturom i povredama, a dogodile su se i dve saobraćajne nezgode. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari. Dogodila se tokom noći jedna saobraćajna nesreća, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.

