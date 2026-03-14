AKTUELNO

Društvo

'VIŠE NISI SAM' Stigle lepe vesti za deku Miroslava koji sa bratom živi pod zemljom 33 godine

Izvor: Telegraf, Foto: Instagram.com ||

Srbiju je potresao snimak deke Miroslava koji sa bratom živi u zemunici već 33 godine!

Humanitarac Marko Nikolić, podsetimo, obišao je braću u selu Dvorska kod Krupnja, zabeležio njihovu očajničku borbu za život koja je potresla svakoga ko je pogledao snimak, a danas je najavio lepe vesti.

- Deko Miroslave, uskoro dobijaš novi dom, dobićeš dva nova stambena kontejnera, potpuno opremljena sa novim nameštajem, kuhinjom i kupatilom, terasom i strujom. Da konačno imaš dostojanstvene uslove za život. Dobićeš i novu garderobu, kao i hranu za duži period, da ne moraš da brineš kako ćeš i šta ćeš sutra. Nas ne zanimaju priče iz prošlosti. Ne zanima nas ko je ko bio, kakve je probleme imao, niti kakve odnose ima sa rodbinom. Nas zanima samo jedno – čovek. Kada vidimo čoveka koji moli za pomoć, kada vidimo suze i kada neko kleči jer nema više gde, tada nema pitanja, nema osude, nema okretanja glave. Postoji samo ljubav i ruka koja se pruža. Jer na kraju dana, nije važno ko si bio – važno je da neko bude tu kada ti je najteže. I zato, deko Miroslave, više nisi sam - napisao je Nikolić na svom nalogu na Instagramu.

Nikolić navodi da će posao biti težak.

- Mesto gde deka Miroslav živi sa svojim bratom izuzetno je nepristupačno. Teren je veoma težak i biće potrebno mnogo truda da se sve to organizuje. Zato ćemo morati da razgovaramo i sa opštinom da se uključi mehanizacija kako bismo uspeli da dopremimo kontejnere do njih. Potrebno je da se teren pripremi, da se sve lepo poravna, izbetonira i postavi, kako bismo mogli da napravimo uslove za njihov novi dom. Oni su već u poznim godinama i ovo je, verujemo, najbolje moguće rešenje za njih. Potrudićemo se da imaju sve što je potrebno za dostojanstven i normalan život. Jer čovek u tim godinama zaslužuje mir, sigurnost i topli dom - navodi Nikolić.


Braća trenutno spavaju u istom krevetu, drugi nemaju, gotovo sa celog sa svoda zemunice vise vreće i kese, a po zemljanom podu raspoređene su kutije i kante. Svaki brat ima mesečna primanja od 8.000 dinara.


- Kad pregladnim ja berem koprivu i kuvam - rekao je deka Miroslav koji je čak u jednom trenutku pao na kolena pred Marka kad je humanitarac rekao da će dati sve od sebe da mu pomogne.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Hronika

HOROR KOJI JE POTRESAO SRBIJU! Krvavi Uskrs koji se ne zaboravlja: Ubio bivšu i njenu drugaricu, pa glumio da mu je žao i tragao za za ubicom

Hronika

MASAKR KOJI JE POTRESAO CELU SRBIJU: Brutalno likvidirao troje ljudi u stanu, pa uzeo slaninu da prezalogaji

Hronika

LISICE ZA EGZEKUTORA IZ KRAGUJEVCA! Dolijao napadač koji je ispalio RAFAL U OCA PRED MALIŠANIMA: Ovu su detalji hapšenja ubice sa kvada!

Hronika

HOROR U VETERNIKU KOJI SRBIJA NIKAD NEĆE ZABORAVITI: Monstrum preklao suprugu Slavicu, a onda brutalno ubio njihovu bebu u krevecu

Ostali sportovi

UŽASNE VESTI: Bivši UFC borac STRADAO u STRAVIČNOJ NESREĆI! Imao je samo 33 godine!

Domaći

'ISTUMBAO SAM NJEGOV ŽIVOT, OSTAVIO JE KARIJERU' Aleksandar Kos uhapšen zbog nedozvoljenih supstanci, a ovako je Čeda govorio o odnosu sa njim