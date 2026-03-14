'VIŠE NISI SAM' Stigle lepe vesti za deku Miroslava koji sa bratom živi pod zemljom 33 godine

Srbiju je potresao snimak deke Miroslava koji sa bratom živi u zemunici već 33 godine!

Humanitarac Marko Nikolić, podsetimo, obišao je braću u selu Dvorska kod Krupnja, zabeležio njihovu očajničku borbu za život koja je potresla svakoga ko je pogledao snimak, a danas je najavio lepe vesti.

- Deko Miroslave, uskoro dobijaš novi dom, dobićeš dva nova stambena kontejnera, potpuno opremljena sa novim nameštajem, kuhinjom i kupatilom, terasom i strujom. Da konačno imaš dostojanstvene uslove za život. Dobićeš i novu garderobu, kao i hranu za duži period, da ne moraš da brineš kako ćeš i šta ćeš sutra. Nas ne zanimaju priče iz prošlosti. Ne zanima nas ko je ko bio, kakve je probleme imao, niti kakve odnose ima sa rodbinom. Nas zanima samo jedno – čovek. Kada vidimo čoveka koji moli za pomoć, kada vidimo suze i kada neko kleči jer nema više gde, tada nema pitanja, nema osude, nema okretanja glave. Postoji samo ljubav i ruka koja se pruža. Jer na kraju dana, nije važno ko si bio – važno je da neko bude tu kada ti je najteže. I zato, deko Miroslave, više nisi sam - napisao je Nikolić na svom nalogu na Instagramu.

Nikolić navodi da će posao biti težak.

- Mesto gde deka Miroslav živi sa svojim bratom izuzetno je nepristupačno. Teren je veoma težak i biće potrebno mnogo truda da se sve to organizuje. Zato ćemo morati da razgovaramo i sa opštinom da se uključi mehanizacija kako bismo uspeli da dopremimo kontejnere do njih. Potrebno je da se teren pripremi, da se sve lepo poravna, izbetonira i postavi, kako bismo mogli da napravimo uslove za njihov novi dom. Oni su već u poznim godinama i ovo je, verujemo, najbolje moguće rešenje za njih. Potrudićemo se da imaju sve što je potrebno za dostojanstven i normalan život. Jer čovek u tim godinama zaslužuje mir, sigurnost i topli dom - navodi Nikolić.



Braća trenutno spavaju u istom krevetu, drugi nemaju, gotovo sa celog sa svoda zemunice vise vreće i kese, a po zemljanom podu raspoređene su kutije i kante. Svaki brat ima mesečna primanja od 8.000 dinara.



- Kad pregladnim ja berem koprivu i kuvam - rekao je deka Miroslav koji je čak u jednom trenutku pao na kolena pred Marka kad je humanitarac rekao da će dati sve od sebe da mu pomogne.

Autor: D.Bošković