LISICE ZA EGZEKUTORA IZ KRAGUJEVCA! Dolijao napadač koji je ispalio RAFAL U OCA PRED MALIŠANIMA: Ovu su detalji hapšenja ubice sa kvada!

Manje od 24 sata nakon jezivog zločina koji je potresao Srbiju, policija u Kragujevcu identifikovala je i lišila slobode osumnjičenog za brutalno ubistvo Novaka Kneževića (35) u naselju Erdeč!
KRVAVA SAČEKUŠA U ERDEČU
Podsetimo, stravična likvidacija dogodila se u nedelju, 1. marta, kada je napadač na kvadu sačekao Kneževića ispred kuće. Prema rečima očevidaca, ubica je bez milosti ispalio rafal u pravcu žrtve, i to dok su pored njega bili supruga i maloletna deca!
BRZA AKCIJA POLICIJE
Zahvaljujući intenzivnom operativnom radu i snimcima sa nadzornih kamera, osumnjičeni je lociran i priveden.
- Zadržavanje: Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.
- Istraga: Nadležni organi nastavljaju rad na rasvetljavanju svih okolnosti i motiva ovog stravičnog zločina.
Autor: D.S.