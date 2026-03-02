NOVE INFORMACIJE O UBISTVU KOD KRAGUJEVCA! LIKVIDIRANI NOVAK BIO NAVIJAČ: U toku potraga za ubicom na kvadu, izrešetao metu pred ženom i decom

U kragujevačkom naselju Erdeč juče se desilo ubistvo, kada je nepoznati napadač pucao u Novaka Kneževića (35) koji je bio u autu sa ženom i decom

Kako Kurir piše, u jučerašnjoj likvidaciji u kragujevačkom naselju Erdeč život je izgubio Novak Knežević (35), koji se dovodi u vezu sa navijačima, a hladnokrvni ubica ispalio je pet metaka u automobil u kom je bio sa suprugom i dvoje maloletne dece. Hici su pogodili samo Kneževića koji je bio na mestu vozača, dok su članovi njegove porodice nepovređeni.

- To ukazuje da je u pitanju planirana i "profesionalna" likvidacija. Napadač je očigledno pratio metu i znao njegovo kretanje i navike - kaže naš izvor.

Ko je žrtva?

Novak Knežević neposredno pred smrt bio je sa porodicom u vikendici kod svog prijatelja, kada je ubica, koji je bio na kvadu presreo njegov automobil koji se kretao po blatnjavom putu, i ispalio više hitaca ka njemu, od kojih je jedan bio smrtonosan.

Knežević je u prošlosti bio vatreni navijač Radničkog, ali godinama nije dolazio na utakmice.

- Jedno desetak godina nije bio aktivan na tribini, ali je navijače pogodila vest o njegovoj smrti. Juče na utakmici Radnički - Crvena Zvezda navijači su skandirali njegovo ime kada se pročula vest da je ubijen - kaže naš izvor.

Inače, Knežević je bio rodom iz Kragujevca, gde je sa porodicom živeo u naselju kod Male Vage.

Potraga za osumnjičenim za ubistvo je u toku, a ono što otežava jeste činjenica da se likvidacija dogodila na nepristupačnom terenu, bez kamera i slučajnih prolaznika.

Zaseda

Tragedija se dogodila juče oko 15 časova na nepristupačnom seoskom putu. Prema nezvaničnim informacijama, sve ukazuje na to da je u pitanju klasična, unapred pripremljena sačekuša.

Ubica je, najverovatnije, odlično poznavao kretanje Kneževića i čekao ga na mestu gde je vozilo moralo da uspori zbog loših uslova na putu.

Policija je juče satima vršila uviđaj na licu mesta, a blokada naselja Erdeč trajala je do kasno u noć. Inspektori trenutno proveravaju sve kontakte ubijenog, kao i snimke sa nadzornih kamera na prilazima naselju.

Motivi i pozadina ovog ubistva za sada zvanično nisu poznati, a policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku izvršioca.

Porodica u vozilu izbegla smrt

Podsetimo, u trenutku napada, na suvozačevom sedištu nalazila se supruga Novaka Kneževića, a na zadnjem sedištu dvoje male dece.

Napadač je prišao vozilu i kroz staklo, sa suprotne strane, ispalio pet hitaca u pravcu vozača.

Od pet ispaljenih metaka, jedan je bio smrtonosan.

Uprkos kiši metaka i razbijenom staklu, supruga i deca su fizički nepovređeni.

Autor: D.Bošković